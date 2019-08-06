В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Touareg

Volkswagen представил обновлённый Touareg 2020 модельного года. Заказы на внедорожник уже принимаются, цена, как заявили в пресс-центре компании, стартует с отметки 3 499 000 рублей. При этом на официальном сайте в прайсе указана другая стоимость - от 3 579 000 рублей.

Набор базового оборудования был расширен за счёт интерфейса AppConnect и трёх дополнительных USB-входов. В спецверсии Exclusive теперь есть шторка багажника с электроприводом (доступна опционально для других комплектаций).

Далее обновления касаются пакетов дополнительных опций. Например, в пакет кожаной отделки Vienna R-Line теперь входят передние кресла ergoComfort.

Для внедорожника стал доступен пакет "Парковка плюс" с автоматическим интеллектуальным парковочным помощником, системой кругового обзора и ассистентом Park Assist. Цена на этот набор зависит от комплектации, которую покупатель будет дооснащать, минимальная планка - 72 000 рублей.

Для начальной версии исполнения Respect можно заказать пакет Easy Open: доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, атермальное лобовое стекло с обогревом и звукоизолирующим слоем, шторка багажника с электроприводом.

Такие опции, как топливный бак на 90 литров и система контроля давления в шинах, доступны на Touareg по отдельности, вне состава пакетов.

Моторная гамма изменений не претерпела: 249-сильные бензиновый и дизельные двигатели, а также 340-сильный TSI V6. Все без исключения работают в паре с автоматической коробкой передач, полный привод также положен VW Touareg по умолчанию.

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Фото: Пресс-служба Volkswagen.