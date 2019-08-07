Расшифрован текст майя о "тотальной" древней войне

Межведомственная команда ученых проанализировала данные снимков лидара, а также расшифровала древний иероглифический текст и пришла к выводу, что представители цивилизации майя были гораздо более воинственными, чем считалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior, а его краткая версия изложена на портале Live Science. Лидарная съемка позволила ученым полностью обнаружить церемониальный комплекс, простирающийся на два километра вдоль известнякового хребта.

В этом же древнем городе была обнаружена иероглифическая надпись, которая помогла раскрыть одну из тайн майя. До сих пор считалось, что до 800-950 годов нашей эры вооруженные конфликты майя носили локальный и ритуальный характер.

Однако новое исследование доказывает, что майя были гораздо более жестокими и воинственными. Так, расшифрованная надпись рассказывает о древнем городе Витцна, расположенном на севере современной Гватемалы.

В тексте описаны события, произошедшие 21 мая 697 года нашей эры. В тот день город был взят вражескими войсками и полностью сожжен. В тексте упоминается, что произошло это уже во второй раз.

"Город подвергся тотальному уничтожению, члены королевской семьи были убиты - их останки мы находили в колодцах и церемониальных сооружениях", - говорит ведущий автор работы Дэвид Уол из Геологической службы США в Менло-Парке.

Анализ керна, взятого на месте раскопок в древнем городе, подтвердил, что задолго до 800 года эта земля подвергалась воздействию мощного огня. Например, были обнаружены следы огромного пожара, датированные концом VII века.

Это тоже доказывает, что жестокие и кровопролитные войны были обычным явлением в классический период (250-900 годы нашей эры). Кстати, империя майя тогда занимала площадь, вдвое превышающую площадь современной Германии. Проживало в ней порядка 25 миллионов человек, что было сопоставимо с населением всей средневековой Европы.

По мнению исследователей, кровопролитные войны могли стать одной из причин краха, к которому пришла эта цивилизация. Другими причинами называют многолетнюю засуху, политические и экономические конфликты. Впрочем, ни одна из потенциальных причин краха майя не является взаимоисключающей.