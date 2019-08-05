Новости

Tesla сделала классный подарок, но разозлила своих клиентов 17:01
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром" 16:45
Обнаружен космический объект - ровесник Вселенной 16:44
Названы имена утонувших в Севастополе спортсменок 16:40
Эксперты назвали продукты, которые помогут от сонливости 16:38
Совмин и Нацбанк Беларуси актуализировали стратегию финансового рынка 16:37
Личный состав красноярской воинской части укрылся в бомбоубежище после ЧП 16:33
В Петербурге фаната "Зенита" задержали за нападение на бойца ОМОН 16:30
Вышел трейлер второго сезона черной комедии Джима Керри "Шучу" 16:30
В Оренбуржье полицейские вернули в клетку сбежавшую медведицу Машу 16:29
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до семи 16:28
Очевидец о взрывах под Ачинском: В домах все ходуном ходило 16:22
Эвакуируются детский лагерь и жители сел под Ачинском, где горит склад 16:18
МИД: Есть серьезные вопросы к новой космической оборонной стратегии Франции 16:13
На Кубани уснувшего на матрасе туриста унесло в море 16:12
Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м 16:09
Renault готова на жертвы, чтобы стать мировым автогигантом 16:00
В Тулуне военные химики продезинфицировали школу и детсад 15:55
Кейт Бланшетт и Майкл Шеннон могут сыграть в новом фильме дель Торо 15:55
В Москве внедрят систему мониторинга усталости водителя 15:50
В Республике Коми прямо на улице поселка волк загрыз девочку 15:50
Фото грабителей помогло раскрыть тайну древнего города в Сирии 15:50
В Дагестане ураган оставил без света 40 населенных пунктов 15:49
В Волгограде вынесен приговор судье, насмерть сбившей двух человек 15:43
В парк "Сокольники" привезут воду из реки Ганг 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 15:50
Рубрика: Культура

Фото грабителей помогло раскрыть тайну древнего города в Сирии

Текст: Денис Передельский
Фото: Marek T. Olszewski from the University of Warsaw / DGAM archive / Sience in Poland Фото: Marek T. Olszewski from the University of Warsaw / DGAM archive / Sience in Poland
Фото: Marek T. Olszewski from the University of Warsaw / DGAM archive / Sience in Poland

Профессор Марек Ольшевский из Варшавского университета (Польша) и его команда по чудом сохранившимся фотографиям, сделанным "черными археологами", сумели точно установить дату основания Апамеи - одного из крупнейших эллинистических городов.

Об открытии рассказывает Sience in Poland. Руины города Апамея находятся на территории современной Сирии. До сих пор дата его основания и имя основателя были известны лишь в теории.

Фото: Joel D. Irish / Combined Prehistoric Expedition
Установлено, кем были загадочные предшественники древних египтян

Изначально считалось, что Апамея была основана Александром Македонским около 330 года до н.э. Недавно ученые поддержали новую гипотезу о том, что эта македонская колония была основана в 307-304 гг. до н.э. Антигоном I Одноглазым - одним из сподвижников Александра Македонского.

Но обе эти теории оказались неверны. Профессор Ольшевский и его коллеги провели датирование благодаря анализу фотографий мозаичного пола. Он был обнаружен и похищен "черными археологами" в 2011 году.

Единственные известные фотографии этой мозаики были сделаны ворами во время кражи. Считается, что этот артефакт был продан коллекционерам на "черном рынке", его поисками занимается Интерпол

"Благодаря многолетнему изучению, нам удалось обнаружить на фотографиях мозаики сцену основания Апамеи, - говорит Марек Ольшевский. - На фото видно более 30 исторических персонажей, включая военачальников Александра Великого".

По его словам, одна из сцен на мозаике зафиксировала основание этого города в 320 году до н.э., предположительно, осенью. Основателями были Антипатр (регент империи) и его сын Кассандр, командующий македонской кавалерией.

Профессор Ольшевский считает, что это "чрезвычайно важное открытие для эллинистической истории на Ближнем Востоке". К слову, украденная мозаика состояла из трех частей, а ее площадь составляла около 19 квадратных метров.

Фото: vk.com/sufiyg
На Южном Урале нашли "паспорта" древних венгров

Анализ сцен, запечатленных на фото, также показал, что первоначально это поселение было македонской военной колонией и называлось Пелла. Около 300 года до н.э. оно получило статус города и было названо Апамеей в честь первой жены эллинистического царя Селевка I Никатора. На мозаике также изображена сама королева Апама.

"Это первый и единственный портрет этой королевы, известный ученым, - подчеркивает Ольшевский. - Она изображена сидящей за большим столом, на котором насыпана гора золотых и серебряных монет для строительства новой части города".

Добавим, что Апамея была столицей римской провинции Сирия Секунда. В VII веке она была разрушена персами, но затем восстановлена. Город был оставлен жителями и заброшен после разрушительного землетрясения в 1152 году.

На Алтае показали древнейшую гробницу в стране
Ученые нашли в сибирской тайге уникальный могильник
Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Сирия Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американский самолет провел разведку неподалеку от российской базы в Сирии
Народный банк Китая снизил курс юаня до декабрьского минимума
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину