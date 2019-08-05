Фото грабителей помогло раскрыть тайну древнего города в Сирии

Профессор Марек Ольшевский из Варшавского университета (Польша) и его команда по чудом сохранившимся фотографиям, сделанным "черными археологами", сумели точно установить дату основания Апамеи - одного из крупнейших эллинистических городов.

Об открытии рассказывает Sience in Poland. Руины города Апамея находятся на территории современной Сирии. До сих пор дата его основания и имя основателя были известны лишь в теории.

Изначально считалось, что Апамея была основана Александром Македонским около 330 года до н.э. Недавно ученые поддержали новую гипотезу о том, что эта македонская колония была основана в 307-304 гг. до н.э. Антигоном I Одноглазым - одним из сподвижников Александра Македонского.

Но обе эти теории оказались неверны. Профессор Ольшевский и его коллеги провели датирование благодаря анализу фотографий мозаичного пола. Он был обнаружен и похищен "черными археологами" в 2011 году.

Единственные известные фотографии этой мозаики были сделаны ворами во время кражи. Считается, что этот артефакт был продан коллекционерам на "черном рынке", его поисками занимается Интерпол

"Благодаря многолетнему изучению, нам удалось обнаружить на фотографиях мозаики сцену основания Апамеи, - говорит Марек Ольшевский. - На фото видно более 30 исторических персонажей, включая военачальников Александра Великого".

По его словам, одна из сцен на мозаике зафиксировала основание этого города в 320 году до н.э., предположительно, осенью. Основателями были Антипатр (регент империи) и его сын Кассандр, командующий македонской кавалерией.

Профессор Ольшевский считает, что это "чрезвычайно важное открытие для эллинистической истории на Ближнем Востоке". К слову, украденная мозаика состояла из трех частей, а ее площадь составляла около 19 квадратных метров.

Анализ сцен, запечатленных на фото, также показал, что первоначально это поселение было македонской военной колонией и называлось Пелла. Около 300 года до н.э. оно получило статус города и было названо Апамеей в честь первой жены эллинистического царя Селевка I Никатора. На мозаике также изображена сама королева Апама.

"Это первый и единственный портрет этой королевы, известный ученым, - подчеркивает Ольшевский. - Она изображена сидящей за большим столом, на котором насыпана гора золотых и серебряных монет для строительства новой части города".

Добавим, что Апамея была столицей римской провинции Сирия Секунда. В VII веке она была разрушена персами, но затем восстановлена. Город был оставлен жителями и заброшен после разрушительного землетрясения в 1152 году.