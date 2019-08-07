Hyundai показала хэтчбек с X-образной стойкой

Компания Hyundai презентует на автосалоне во Франкфурте третье поколение хэтчбека i10. Корейцы опубликовали дизайн-скетч новинки, которая станет конкурентом новому Kia Picanto и Volkswagen up!

Модель получит другой передок с крупной решёткой радиатора. Дизайнеры решили оставить характерное расположение противотуманных фар - они вписаны в периметр "гриля". Вертикальные воздухозаборники и широкие колёсные арки призваны подчеркнуть ширину модели. Напомним, ранее Hyundai публиковала тизер, который демонстрировал X-образную заднюю стойку. Теперь всё встало на места - этот элемент мы увидим на новом i10.

В компании сообщили, что модель разработана в Европе. Здесь же наладят её выпуск. Также со слов Hyundai известно, что новый i10 будет иметь другие габариты, а потому будет смотреться более сбито и спортивно в отличие от предшественника.

Hyundai i10 станет одним из самых продвинутых представителей сегмента в плане телематики и безопасности. Так, например, хэтчбек получит облачную платформу Blue Link®, позволяющую управлять автомобилем дистанционно и диагностировать неполадки через приложение на смартфоне и умных часах.

Новинка в стандартной комплектации будет оснащаться системой предотвращения лобовых столкновений, ассистентом предупреждения о выходе за пределы полосы и помощником удержания в её рамках. Опционально i10 можно будет укомплектовать системой адаптивного освещения.