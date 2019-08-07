Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России 12:21
Hyundai показала хэтчбек с X-образной стойкой 12:11
Первые фото Hyundai Creta, которая может появиться в России 10:41
Видео: ураган швырнул две машины навстречу друг другу 10:08
07.08.2019 11:39
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции

Текст: Евгений Костин
Фото: Robyn Beck/Pool Photo via AP Фото: Robyn Beck/Pool Photo via AP
Фото: Robyn Beck/Pool Photo via AP

Илон Маск активно ведёт свой Twitter-аккаунт, и именно там нередко появляется первая информация о новинках и их фотографии. Накануне глава Tesla опубликовал несколько твитов, в которых обыгрывалась литера B и её произношение на английском языке, созвучное словам "пчела" (bee) и "быть" (be). В этих шутливых сообщениях фанаты марки увидели намёк на название пикапа Tesla и призыв Маска быть сексуальнее.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Tesla сделала классный подарок, но разозлила своих клиентов

Напомним, что Маск неоднократно заявлял, что пикап - его любимый проект. Логично было бы назвать его "Model T", ведь грузовик по-английски будет "truck". Но этого делать нельзя на законодательном уровне, ведь право на торговое наименование "Model T" принадлежит компании Ford. После твитов Маска появилось предположение, что пикап Tesla назовут "Model B".

В таком случае, если составить названия всех моделей Tesla в ряд, то получится BS3XY, что можно расшифровать как "be sexy" ("будь сексуальным"). Однако есть ещё и Tesla Roadster, поэтому, добавив в аббревиатуру букву R, получим фразу "be sexier" - "будь ещё сексуальнее".

Так или нет, мы узнаем чуть позднее. В конце июля 2019 года глава Tesla сообщил, что премьера пикапа состоится через два-три месяца. По предварительным данным, новинка сможет проезжать более 800 км, а такой мастодонт сегмента пикапов, как Ram, по словам Маска, вообще покажется игрушкой.

Первые фото Hyundai Creta, которая может появиться в России
Новая Mazda 3: знакомимся с самой красивой "тройкой" в истории
#Tesla