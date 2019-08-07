Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции

Илон Маск активно ведёт свой Twitter-аккаунт, и именно там нередко появляется первая информация о новинках и их фотографии. Накануне глава Tesla опубликовал несколько твитов, в которых обыгрывалась литера B и её произношение на английском языке, созвучное словам "пчела" (bee) и "быть" (be). В этих шутливых сообщениях фанаты марки увидели намёк на название пикапа Tesla и призыв Маска быть сексуальнее.

Напомним, что Маск неоднократно заявлял, что пикап - его любимый проект. Логично было бы назвать его "Model T", ведь грузовик по-английски будет "truck". Но этого делать нельзя на законодательном уровне, ведь право на торговое наименование "Model T" принадлежит компании Ford. После твитов Маска появилось предположение, что пикап Tesla назовут "Model B".

В таком случае, если составить названия всех моделей Tesla в ряд, то получится BS3XY, что можно расшифровать как "be sexy" ("будь сексуальным"). Однако есть ещё и Tesla Roadster, поэтому, добавив в аббревиатуру букву R, получим фразу "be sexier" - "будь ещё сексуальнее".

Так или нет, мы узнаем чуть позднее. В конце июля 2019 года глава Tesla сообщил, что премьера пикапа состоится через два-три месяца. По предварительным данным, новинка сможет проезжать более 800 км, а такой мастодонт сегмента пикапов, как Ram, по словам Маска, вообще покажется игрушкой.