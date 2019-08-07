26-летний сельский доктор Ольга Логвин из Брестской области лечит сразу четырнадцать деревень

Две с лишним тысячи пациентов, десятки различных диагнозов и бесконечные километры гравийных дорог. Все это практика Ольги Логвин, молодого врача в Кобринском районе Брестской области.

Ольга Логвин: Меня здесь встретили словно дочь, а я действительно гожусь многим по возрасту в дочки. Фото: Александр Митюков

Несколько лет назад она блестяще окончила Белорусский государственный медуниверситет в Минске, прошла интернатуру и вполне могла бы остаться в городе. Но выбрала сельскую амбулаторию и ни разу не пожалела.

- Вы ее в город не сманивайте, всем селом выйдем и не отпустим! - Светлана Баканова, пациентка сельской амбулатории агрогородка Лука полушутя-полусерьезно вклинивается в нашу с Ольгой беседу. Как раз когда я спрашивал, не тянет ли молодого врача в "каменные джунгли". - Мы без такого доктора пропадем. У нее же золотые руки, наметанный глаз! И диагноз правильный поставит, и таблетку нужную подберет.

Светлана обратилась в амбулаторию с головной болью. Тонометр показал повышенное давление. С лекарством Ольга дает рекомендацию: погода переменчивая, не стоит перерабатывать на подворье. Теплицы теплицами, а себя беречь надо. Летом, обращается доктор уже ко мне, в деревне всплеск сезонных заболеваний:

- Люди трудятся в полях, на огородах. У многих поднимается давление. Сегодня уже была пациентка с гипертоническим кризом, пришлось делать укол. А еще начинают болеть спины, ноги, больше травм в летне-осеннее время.

Полтора года назад к Ольге попал пациент, отрубивший себе топором палец. Пришлось бороться за его жизнь. Этот несчастный случай, можно сказать, стал боевым крещением доктора, которая сегодня заведует двумя амбулаториями. Заместитель главврача Кобринской центральной райбольницы Юрий Юзько не скрывает, что график у нее весьма насыщенный:

- В соседней амбулатории заведующая ушла в декретный отпуск. Ольга заменяет ее. Бывает так, что ведет прием у себя, а там пациентов собирается больше, приходится на машине мчаться туда. И везде успевает! От людей только благодарности.

В больнице или поликлинике специализация. А здесь молодой врач Ольга Логвин и терапевт, и педиатр, и хирург, и невролог...

Лукская амбулатория обслуживает 980 сельских жителей в пяти деревнях. На соседней территории, которая также временно закреплена за Ольгой, еще 1400 человек. Пациенты обращаются не только в амбулатории, но и в два фельдшерско-акушерских пункта.

- В первую очередь, - делится Ольга, - трудно было работать с пациентами. Не знала, как люди отреагируют. Во многом помог персонал. Меня встретили словно дочь, а я действительно гожусь многим по возрасту в дочки.

Ольга проводит небольшую экскурсию по амбулатории. Акушерский кабинет, дневной стационар, процедурная, аптека... Уютно, просторно. Современное оборудование, качественный ремонт. В таких условиях работать - одно удовольствие. А опыт, продолжает доктор, приобретается бесценный:

- В больнице или поликлинике специализация. А здесь ты и терапевт, и педиатр, и хирург, и невролог... Даже в тяжелых случаях, когда пациента нужно отправлять в больницу, первую помощь оказываем мы. У меня график ненормированный. Бывает, за советом, помощью обращаются просто на улице. А могут и вечером, как говорится, в окно или дверь дома постучаться. И никому, разумеется, не откажешь. Я в лицо знаю каждого пациента, у кого какие проблемы. Можно сказать, личный доктор.

А еще в плотном графике Ольги ежемесячная учеба в районной больнице и груда документации. Казалось бы, при такой нагрузке о личной жизни говорить не приходится. Не угадал. Есть у нее время и на лирику. На свадьбе, улыбается доктор, будет немало пациентов.

Скептик спросит: а какие увлечения могут быть в деревне? Особенно если жить в глубинке? Ни кинотеатра, ни концертного зала, ни торгового центра. Ольга парирует. Нынче сельский житель в чем-то даже выигрывает у городского:

- Посмотрите на смартфон. Видите, есть связь, интернет. Как и в городе. Есть дороги, транспорт - сел и поехал хоть в райцентр, хоть в областной город. Да и до столицы при нынешнем сообщении, можно сказать, рукой подать.

АРИФМЕТИКА СЕЛЬСКОГО ДОКТОРА

В этом году в Брестскую область придут около 350 молодых врачей. Государство всячески стимулирует заинтересованность молодых специалистов в работе на селе. Должностные оклады выше, чем в городе. Доктор может рассчитывать на 50-процентную доплату по контракту. Если врач целеустремленный, получит I квалификационную категорию, то при определенном стаже он вполне может зарабатывать в месяц 1000 рублей (31 000 российских). Выделяется жилье, или же центральные райбольницы, за которыми закреплены учреждения здравоохранения на селе, могут компенсировать оплату найма жилья.