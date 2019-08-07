Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году

. @Hyundai doesn't want you to see its upcoming GV80 crossover, but these spy shots provide a glimpse of the vehicle. https://t.co/llPuvpk6rY — MOTOR1 (@Motor1com) 6 августа 2019 г.

В Сети снова опубликовали фото нового кроссовера от премиального суббренда Hyundai - Genesis. Новинка под кодовым названием GV80 по-прежнему спрятана под основательным камуфляжем, но уже позволяет сделать некоторые выводы.

Концепт кроссовера Genesis GV80 дебютировал в 2017 году. Судя по всему, серийный автомобиль сохранит двухъярусную головную оптику. Понятное дело, что сверху могут оставить узкую светодиодную полоску ДХО, но нижняя фара должна быть шире по понятным причинам.

Этот сценарий уже отрепетирован на новом Hyundai ix25/Creta. Напомним, на концептуальном варианте кроссовера задние фонари были представлены параллельными LED-модулями. Сквозь камуфляжный маск-халат можно заметить, что этот подход сохранится, но между красными секциями расположится ещё одна.

Серийный Genesis GV80 получит те же моторы, что и седан G80. Поэтому под капотом кроссовера окажутся атмосферная "шестёрка" объёмом 3.8 литра, турбированный V6 объёмом 3.3-литра и 5-литровый V8. В стандартных комплектациях новинка, как ожидается, будет с приводом на заднюю ось, опционально можно будет заказать 4х4.

Genesis GV80 может дебютировать до конца 2019 года, продажи новой модели в таком случае начнутся в первом квартале 2020-го.

В России модельный ряд Genesis представлен седанами G70, G80, G90 и его длиннобазной версией G90 L. Цена на самую доступную версию G70 начинается от 2 189 000 рублей, за G80 просят минимум 2 790 000 рублей, а за флагманский G90 - от 4 690 000 рублей.