Первые фото Hyundai Creta, которая может появиться в России

Как выглядит китайский Hyundai ix25, нам показали ещё на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года. Модель интересна нам, так как продаётся в нашей стране и в Индии, но под другим именем - Creta. В Корее Hyundai ix25 не раз попадался в объективы без камуфляжа, катаясь по дорогам общего пользования, но вот автомобиль, который будет иметь шильдик "Creta", был сфотографирован впервые.

То, что это будет новый Hyundai Creta, прежде всего, говорит место тестирования кроссовера - Индия. В этой стране новинка должна появиться примерно в начале 2020 года. Несмотря на то, что прототип сильно замаскирован, некоторые особенности дизайна рассмотреть всё-таки можно. Например, Creta второго поколения получит двухъярусную оптику: узкая светодиодная полоса ДХО и основная фара под ним, блок с противотуманными фарами расположен отдельно.

Сквозь маск-халат видна часть решётки радиатора, дизайн которой отличается от ix25: этот элемент выполнен в стилистике кроссовера Venue. Судя по всему, фонари тоже разнесены по отдельным кластерам, а левый и правый соединены между собой светодиодной полосой.

Новый Hyundai Creta получит другой салон, который должен позволить кроссоверу на равных конкурировать с Kia Seltos. И одним из весомых преимуществ Creta должна стать 7-местная конфигурация салона - такие варианты появятся чуть позже, чем 5-местные.

Hyundai Creta для рынка Индии лишится двигателей объёмом 1.4 и 1.6 литра, на смену которым придут 1.5-литровые бензиновый и дизельный моторы мощностью порядка 115 л.с. Модификаций с 4х4, вероятно, у кроссовера так и не появится.

Когда ждать новый Hyundai Creta в России - вопрос сложный. Хотя бы потому, что неизвестна точка отсчёта в виде даты начала продаж Kia Seltos, который в нашу страну 100% приедет в 2020 году, но когда конкретно? Если в конце четвёртого квартала, то Creta может не спешить и преспокойно локализовываться до начала 2021 года.

Да и спешить, в принципе, необязательно, потому что у нынешнего Hyundai Creta позиции в сегменте SUV на рынке отличные: что в июле, что по итогам 7 месяцев 2019 года кроссовер занимает лидирующие позиции. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов такой вариант развития событий, как банальный рестайлинг - так поступили в Бразилии, например.

Цена на Hyundai Creta в России начинается от 957 000 рублей, минимальный прайс на полноприводную версию - от 1 090 000 рублей.