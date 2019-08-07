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07.08.2019 10:41
Рубрика: Легковые авто

Первые фото Hyundai Creta, которая может появиться в России

Текст: Евгений Костин

Как выглядит китайский Hyundai ix25, нам показали ещё на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года. Модель интересна нам, так как продаётся в нашей стране и в Индии, но под другим именем - Creta. В Корее Hyundai ix25 не раз попадался в объективы без камуфляжа, катаясь по дорогам общего пользования, но вот автомобиль, который будет иметь шильдик "Creta", был сфотографирован впервые.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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То, что это будет новый Hyundai Creta, прежде всего, говорит место тестирования кроссовера - Индия. В этой стране новинка должна появиться примерно в начале 2020 года. Несмотря на то, что прототип сильно замаскирован, некоторые особенности дизайна рассмотреть всё-таки можно. Например, Creta второго поколения получит двухъярусную оптику: узкая светодиодная полоса ДХО и основная фара под ним, блок с противотуманными фарами расположен отдельно.

Сквозь маск-халат видна часть решётки радиатора, дизайн которой отличается от ix25: этот элемент выполнен в стилистике кроссовера Venue. Судя по всему, фонари тоже разнесены по отдельным кластерам, а левый и правый соединены между собой светодиодной полосой.

Новый Hyundai Creta получит другой салон, который должен позволить кроссоверу на равных конкурировать с Kia Seltos. И одним из весомых преимуществ Creta должна стать 7-местная конфигурация салона - такие варианты появятся чуть позже, чем 5-местные.

Hyundai Creta для рынка Индии лишится двигателей объёмом 1.4 и 1.6 литра, на смену которым придут 1.5-литровые бензиновый и дизельный моторы мощностью порядка 115 л.с. Модификаций с 4х4, вероятно, у кроссовера так и не появится.

Фото: Пресс-служба Kia.
Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России

Когда ждать новый Hyundai Creta в России - вопрос сложный. Хотя бы потому, что неизвестна точка отсчёта в виде даты начала продаж Kia Seltos, который в нашу страну 100% приедет в 2020 году, но когда конкретно? Если в конце четвёртого квартала, то Creta может не спешить и преспокойно локализовываться до начала 2021 года.

Да и спешить, в принципе, необязательно, потому что у нынешнего Hyundai Creta позиции в сегменте SUV на рынке отличные: что в июле, что по итогам 7 месяцев 2019 года кроссовер занимает лидирующие позиции. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов такой вариант развития событий, как банальный рестайлинг - так поступили в Бразилии, например.

Цена на Hyundai Creta в России начинается от 957 000 рублей, минимальный прайс на полноприводную версию - от 1 090 000 рублей.

Фото: www.indianautosblog.com
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