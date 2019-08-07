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07.08.2019 15:10
Рубрика: Общество

Ученые сообщили о выживших при крушении зонда на Луне

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Частный фонд Arch Mission Foundation, организовавший исследовательскую миссию "Берешит", объявил, что после крушения этого зонда на поверхности Луны могла появиться жизнь.

Как сообщает Phys.org, речь идет об израильском зонде "Берешит" (Beresheet), который разбился 11 апреля 2019 года при попытке опуститься на поверхность Луны. Причиной, вероятно, стал сбой при работе двигателя.

Фото: ESO/M. Kornmesser
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Однако эта авария вполне могла занести на спутник Земли жизнь. По мнению исследователей, при крушении могли выжить тихоходки, которые обитают на нашей планете в самых экстремальных условиях.

Дело в том, что зонд был снабжен капсулой, в которую помимо многочисленной ценной информации были заложены и живые существа - микроскопические "земляне", известные под названием tardigrades.

"Наши выводы основаны на анализе траектории космического корабля и особенностях устройства, в котором хранились эти микроживотные, - говорит Нова Спивак, соучредитель и председатель Arch Mission Foundation. - Мы считаем, что шансы на выживание для тихоходок чрезвычайно высоки".

По его словам, тихоходки были выбраны не случайно. Они оказались самыми подходящими на Земле претендентами на космическое путешествие. Эти микроскопические многоклеточные являются одной из самых долговечных форм жизни на нашей планете.

Размер этих крохотных существ не превышает миллиметра. При подготовке к полету они к тому же были обезвожены. Их погрузили в анабиоз и заключили в эпоксидную смолу, искусственный янтарь. Уникальность тихоходок заключается в том, что они способны возвращаться к жизни из состояния анабиоза спустя много лет.

Таким образом, отправленные на Луну тихоходки могут стать первой известной человечеству формой жизни вне пределов Земли.

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