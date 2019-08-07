Нужно ли россиянам и белорусам, приезжающим друг к другу погостить, покупать полисы медстрахования

Пару недель назад мы, журналисты газеты "СОЮЗ", волей случая испытали на себе, как работает подписанное еще в 2006 году между Беларусью и Россией соглашение об оказании медицинской помощи гражданам на территории Союзного государства. А заодно ужаснулись собственной беспечности: все годы работы в редакции, десятки раз выезжая в Беларусь, мы ни разу не оформляли полис медстрахования. Даже не задумывались об этом! Как оказалось, зря. Но обо всем по порядку.

Союзное государство - безвизовое пространство с номинальной границей, но это не означает, что объемы оказания медпомощи гражданам страны и туристам - одинаковы. Фото: PhotoXpress

…То была обычная служебная командировка. Мы возвращались домой. Поезд Гродно - Москва несся на всех парах, да так, что старенькие вагоны лихо бросало из стороны в сторону. Вдруг - резкое торможение, и как раз в этот момент одна из нас направлялась к титану за кипятком. Все произошло мгновенно: нога неудачно попадает в отогнувшуюся железную пластину короба отопления (нарушение всех правил!), адская боль, растерянное лицо проводника…

Надо отдать должное, бригада поезда проявила сострадание: начальник состава по рации вызвал "cкорую помощь", и уже через пару часов во время стоянки в Минске в наше купе прибыли медики. Укол и перевязку ноги сделали бесплатно, но на предложение медработников сойти с поезда для дальнейшей госпитализации в одну из больниц Минска (было подозрение на перелом) вынуждены были ответить отказом. Почему? Да потому что знаем, тысячу раз сами об этом писали: на территории Беларуси мы, россияне, можем рассчитывать только на бесплатную скорую медпомощь. Все остальное - оплата лечения, пребывания в больнице, приобретение билета на обратную дорогу… - все за свой счет. Или за счет страховой компании, у которой ты загодя покупаешь страховку. Так делает каждый путешественник, выезжающий за пределы своей страны. Но почти никто, когда речь заходит о Беларуси. Не было такой страховки и у нас.

Другой случай. Одна наша московская знакомая на днях собирала дочь в летний оздоровительный лагерь в Беларуси. Мы полюбопытствовали взглянуть на список необходимых документов. Паспорт, медсправка об отсутствии контактов, справка из школы… - классический набор для любого оздоровительного учреждения. Но нет даже упоминания о медицинском полисе страхования жизни и здоровья! Ради интереса зашли на сайты нескольких крупных страховых компаний России. Оказалось, всего за пару минут не вставая со стула можно оформить полис со стандартной страховой суммой покрытия расходов в 35 тысяч евро из расчета 20 -25 рублей в день на человека, выезжающего в Беларусь. То есть медполис на 14 дней обойдется всего в 280-300 рублей!

Впрочем, может, только мы такие беспечные? Или существуют какие-то неведомые нам дополнительные соглашения между нашими странами, позволяющие гражданам Союзного государства быть спокойными за свой кошелек, если вдруг настигла немочь?

Юристы настоятельно советуют россиянам и белорусам не рисковать и оформлять медполис

За ответами мы отправились к знающим людям.

В Постоянном Комитете Союзного государства нам рассказали, что, в случае, если мы, белорусы и россияне, поедем друг к другу погостить либо с туристической целью или же в деловую поездку, то можем рассчитывать только на скорую (экстренную) и неотложную медпомощь. Показаниями для получения такой бесплатной помощи являются внезапные острые заболевания, обострение хронических заболеваний, угрожающие жизни травмы, ожоги, кровотечения. Однако с того момента, когда реально будет устранена угроза жизни пациента, в том числе при госпитализации в одну из больниц, оказание плановой медицинской помощи осуществляется уже на платной основе. Кто платит? Варианта два: либо из собственных средств, либо расходы несут страховщики, у которых был загодя куплен полис медстрахования.

Поэтому юристы настоятельно рекомендуют: оформляйте медицинскую страховку, причем даже в том случае, если вы находитесь в процессе оформления вида на жительство в другой стране.

Если же белорус постоянно проживает в России так же, как и россиянин, постоянно проживающий в Беларуси (имеют вид на жительство), то каждый из них имеет право на полный объем бесплатного лечения в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства. То же самое при работе по трудовому договору.

А напоследок несколько цифр из прейскуранта московских больниц. Они актуальны для тех белорусов, кто гостит в Москве без страховки. Первичный прием педиатра или узкого специалиста в Морозовской детской клинической больнице, равно как и в Филатовской, обойдется в две тысячи рублей, УЗИ - от 1,5 до трех тысяч рублей, рентген - две тысячи рублей. Сутки пребывания ребенка в палате экономкласса - от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

Для взрослых пациентов сутки пребывания (с лечением) в пятиместной палате Первой Градской больницы имени Н.И. Пирогова (отделение терапии или хирургии) обойдутся в две тысячи рублей. Причем за дорогостоящие медикаменты и расходные материалы придется доплачивать.

Что же касается травм, то перевязка и снятие швов, например, в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского стоит 1,5 тысячи рублей, а наложение гипсовой повязки - до трех тысяч. Сутки пребывания в травматологическом отделении обойдутся пациенту в две тысячи рублей, а вот в ожоговом - почти в шесть тысяч рублей!

...Что касается наших злоключений с переломом пальца в гродненском поезде, то мы прикинули: пребывание в травматологическом отделении Минской больницы с учетом всех необходимых манипуляций (наложение повязки, уколы, рентген, оплата койко-места минимум три дня) плюс покупка билета до Москвы обошлись бы примерно в 10-12 тысяч рублей. Пожалуй, подстрахуемся.

Кстати

Российский полис ОСАГО в Беларуси не имеет силы. Россиянину для временного въезда и путешествия по Беларуси на автомобиле необходимо приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности, аналогичный российскому ОСАГО, так называемую Зеленую карту. При въезде сроком на 15 дней ее стоимость составит примерно 800

Парадокс: автомобиль без полиса не впустят, а пассажиров - без проблем! Фото: PhotoXpress

Взгляд из Беларуси

Cкорую и неотложную медицинскую помощь россиянам, приезжающим в Беларусь на короткое время, оказывают бесплатно, а вот плановую - на платной основе. Но где пролегает тонкая грань между неотложной помощью и плановой?

Интересуюсь у начальника управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Татьяны Мигаль: если россиянину в белорусской больнице сделали операцию, то когда закончится период бесплатного лечения и начнется отсчет платных услуг? Ответ однозначный: сроки выписки из стационара для всех одинаковы. Так что на улице в беспомощном состоянии никто не окажется.

Вообще, гражданам РФ получить медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения Беларуси проще простого: надо лишь позвонить по телефону 103, если случай экстренный, или посетить поликлинику либо больницу самостоятельно. При себе нужно иметь паспорт.

Каждое обращение в медучреждение рассматривается индивидуально. Если помощь действительно нужна безотлагательно - это одно дело. И совсем другое, если пациент, например, хочет поставить пломбу в зуб или сделать биохимический анализ крови. Простите, но за это уже придется заплатить. К примеру, день пребывания в стационаре хирургического отделения 6-й городской клинической больницы обойдется в 60 белорусских рублей (почти 30 долларов), в кардиологическом или пульмонологическом отделении - на пару рублей меньше. Пребывание в стационаре акушерского обсервационного отделения с индивидуальным уходов за родильницей и новорожденным - в белорусских рублях эквивалентно 800 долларам за три койко-дня. Менее затратные манипуляции: внутримышечная инъекция (со стоимостью расходных материалов) - около 4,5 доллара, наложение гипсовой лонгеты - 19 долларов, УЗИ органов брюшной полости - в пределах от 23 до 42 долларов. В столичной районной поликлинике осмотр врачом-специалистом обойдется в 3-5 долларов, консультация - 9,5-11 долларов, рентгенография - примерно 6-13 долларов, внутримышечная инъекция - порядка 3,2 доллара.

Дополнительной защитой от лишних трат для россиян могла бы стать медицинская страховка. Минские эксперты в области страхования едины во мнении: оформление соответствующих договоров как со стороны белорусов, так и со стороны гостей из РФ не носит массового характера. Увы...

Между тем, по данным Минздрава Беларуси, за прошедшие полгода через белорусские учреждения здравоохранения прошло более 50 тысяч граждан России.