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07.08.2019 17:27
Рубрика: Культура

На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля

Текст: Денис Передельский
Фото: Greece Ministry of Culture and Sports Фото: Greece Ministry of Culture and Sports
Фото: Greece Ministry of Culture and Sports

Министерство культуры и спорта Греции обнародовало данные первого археологического сезона подводных исследований у острова Левит, в ходе которого были обнаружены затонувшие в древности корабли.

Об открытии сообщает Greek Reporter. Подводные исследования проводились в период с 15 по 29 июня 2019 года. Это был первый археологический сезон у берегов острова Левит.

Фото: Francisco Estrada-Belli, PACUNAM & Tulane University
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Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров. Он весит около 400 кг и датируется, предварительно, VI веком до нашей эры.

Этот якорь является самым большим из когда-либо найденных в Эгейском море. Его размеры и вес позволяют предположить, что он использовался для корабля колоссальной для своего времени величины.

Также были обнаружены остатки пяти кораблей, затонувших в античный период. Их возраст оценен по датировке амфор - с таким грузом они шли. Эти изделия датированы серединой III века до нашей эры, когда в Эгейском море доминировал флот Птолемеев и Антигонидов.

Установлено, что амфоры были изготовлены на Родосе, в Карфагене, Финикии, а также в городах Книдос и Кос. То есть корабли перевозили смешанный набор амфор, которые, кстати, неплохо сохранились.

Кроме того, исследователи нашли следы еще трех кораблекрушений, произошедших в период со II века до нашей эры до II века нашей эры. Одно из таких судов перевозило амфоры из города Книда, другое - из Коса.

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