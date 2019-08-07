Найден самый большой в мире попугай ростом с ребенка

Австралийские палеонтологи обнаружили окаменелые останки крупнейшего в мире попугая, жившего 19 миллионов лет назад и достигавшего в высоту одного метра, с массивным клювом, способным взломать большинство твердых источников пищи.

Отчет об открытии опубликован в журнале Biology Letters, а коротко о нем сообщается на сайте Университета Флиндерса в Аделаиде. Окаменелые останки гигантского попугая были обнаружены еще в 2008 году на территории Новой Зеландии.

Только сейчас ученые полностью их описали. Это оказался новый вид, получивший название Heracles inexpectatus. В честь героя мифов Геракла его назвали из-за огромных размеров.

Установлено, что длина тела этой птицы составляла около одного метра, а вес достигал семи кг - это вдвое больше, чем у самого крупного современного попугая какапо, находящегося под угрозой исчезновения.

"Новая Зеландия хорошо известна своими гигантскими птицами, - говорит доцент Университета Флиндерса Тревор Ворси. - Не только моа доминировала в царстве птиц, в здешних лесах обитали гигантские гуси, а в небесах парили огромные орлы. Но до сих пор никто и никогда не находил здесь вымершего гигантского попугая".

Как и какапо, Heracles inexpectatus был представителем древней новозеландской группы попугаев, которые кажутся более примитивными, чем современные попугаи.

Новый вид был описан по двум окаменелостям - частично сохранившейся бедренной кости и большой берцовой кости, которые были изучены в палеонтологической лаборатории.

Возраст гигантского попугая оценен примерно в 19 миллионов лет. Кстати, останки были обнаружены в регионе Отаго, хорошо известном большим скоплением ископаемых птиц периода миоцена.