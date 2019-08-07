Программа инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами

Более двух десятков объектов включены указом Александра Лукашенко в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документом, отмечают эксперты, скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. Расширяется и перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры республики.

Кроме того, указом утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ "Борисовский завод "Автогидроусилитель", "Красный пищевик", "Оршанский инструментальный завод", "Барановичский завод станкопринадлежностей".

Принятие данного документа "будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры", - подчеркнули источники в администрации белорусского президента.