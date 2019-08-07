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07.08.2019 21:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Автомобили Сталина и Николая II увидят посетители ВДНХ 10 и 11 августа

Текст: Любовь Проценко

Очередную "фишку", против которой трудно устоять, предлагает в ближайшие выходные главная выставка страны. Здесь выставят ретро-автомобили российского императора Николая II и лидера СССР Иосифа Сталина, а также самые разные лимузины и мотоциклы.

Ретроспективная выставка, которую ВДНХ приурочила к своему 80-летию, будет работать и в субботу, и в воскресенье  с 10:00 до 18:00 в зале А павильона №75 ЭКСПО, сообщает пресс- служба. Она отмечает, что на экспозиции  будут представлены и другие  автомобили, обслуживавшие первых лиц государства в различные периоды его истории. Среди них - модель знаменитой французской марки Delaunay-Belleville, на которой ездил Николай II, бронированный ЗИС-115, изготовленный специально для И.Сталина, парадный фаэтон ЗИС-110Б периода Никиты Хрущева. Представлены так же лимузины ЗИЛ-114 Леонида Брежнева и ЗИЛ-41047 Михаила Горбачева, машины президентов постсоветской России Mercedes-Benz Pullman Guard и новый отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat.

Фото: Мосфильм
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Байкерам наверняка будет интересно посмотреть  полную линейку мотоциклов почетного эскорта от момента создания этого подразделения в 1956 году до сегодняшнего дня. "Это мотоциклы М-72, К-750, К-650, К-650М, "Днепр-ЭС", "Днепр-14.9", "Днепр-14.9М", BMW K75RT, BMW R1150RT и BMW R1200RT. Смогут посетители так же познакомиться с документами, фотоматериалами, военной формой сотрудников гаража особого назначения, почетного эскорта и Президентского полка Федеральной службы охраны РФ разных лет", - пояснили в пресс-службе ВДНХ.

На Октябрьской площади перед павильоном №75 пройдут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта и команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Мотоциклисты продемонстрируют свое владение техникой, выполняя перестроения в движении. Фигуры "высшего пилотажа"10 августа покажут в 11:00, 15:00. 16:30 и 18:00, а также 11 августа в 11:00, 12:00 и 13:00. 10 августа в 12:00 и 11 августа в 16:00.

Кроме того, в эти дни на ВДНХ впервые можно увидеть и торжественный развод конных и пеших караулов Президентского полка при участии духового состава Президентского оркестра, который еженедельно проводится в Московском Кремле. Отдельно пройдет здесь так же в 14:00 оба дня  церемония развода пешего почетного караула.
 

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