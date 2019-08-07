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07.08.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В ближайшие выходные дни гости ВДНХ смогут посмотреть впервые на этой площадке церемонию развода караулов Президентского полка. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Как ранее сообщала "РГ", традиционный церемониал не состоится на Соборной площади Кремля. А в честь юбилея выставки переместиться это красивое действо на территорию ВДНХ. Здесь развод пеших и конных караулов Президентского полка при участии духового состава Президентского оркестра можно будет в 12:00 в субботу, 10 августа. А в воскресенье аналогичный развод под музыку оркестра пройдет в 16:00. Так же в 14:00 оба выходных дня будет происходить пеший развод караула. Действо будет проходить на Октябрьской площади перед павильоном №75. Здесь же в течение дня будут проходить выступления мотоциклистов Почетного эскорта и всадников Кремлевской школы верховой езды. Фигуры "высшего пилотажа" можно будет увидеть 10 августа в 11:00, 15:00, 16:30 и 18:00, а также 11 августа в 11:00, 12:00 и 13:00.

Фото: Роман Щербенков
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Напомним, что в это же время будет работать выставка Главного гаража России в павильоне №75 ЭКСПО. Здесь будут представлены основные автомобили, которые в различные исторические периоды использовались для обслуживания первых лиц государства. Среди них одна из моделей знаменитой французской марки Delaunay-Belleville, на которой ездил Николай II, бронированный ЗИС-115, изготовленный специально для Иосифа Сталина, парадный фаэтон ЗИС-110Б периода Никиты Хрущева. Также можно будет увидеть лимузины ЗИЛ-114 Леонида Брежнева и ЗИЛ-41047 Михаила Горбачева, автомобили президентов постсоветской России Mercedes-Benz Pullman Guard и новый отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat. Вместе с автомобилями представлена вся линейка мотоциклов Почетного эскорта от момента создания этого уникального подразделения в 1956 году до сегодняшнего дня. Это мотоциклы М-72, К-750, К-650, К-650М, "Днепр-ЭС", "Днепр-14.9", "Днепр-14.9М", BMW K75RT, BMW R1150RT и BMW R1200RT.

Специальная программа приурочена к юбилею Главной выставки страны, вход на все мероприятия свободный.

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