Автовладельцы начнут получать "письма счастья" за езду без ОСАГО

Таким образом, ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и страховщики рассчитывают сократить число автовладельцев, которые ездят без обязательной страховки.

Рассылка "писем счастья" водителям без полиса началась с 7 августа, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, сославшись на информацию ЦОДД Москвы. "По предварительным данным, к отправке подготовлено пять тысяч уведомлений", - уточнил он.

Подготовку к эксперименту начали полтора года назад. Все это время Российский союз автостраховщиков актуализировал базу данных полисов ОСАГО - АИС РСА. "Она формируется из сведений 60 страховых компаний, которые работают на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности. Чистота этой базы очень важна, поскольку любая ошибка в ней грозит незаслуженным штрафом и недовольством автовладельцев", - отметил Игорь Юргенс.

По словам Юргенса, последние сверки баз РСА и ГИБДД показали, что данные не сходятся менее, чем в одном проценте случаев. "Можно переходить к тестовому, а затем и промышленному режиму их использования", - уточнил он.

Сейчас столичный ЦОДД, ГИБДД и РСА обсуждают длительность возможного переходного периода, который позволил бы автовладельцам подготовиться к нововведениям. В Союзе автостраховщиков считают, что он должен составлять не меньше двух-трех месяцев. В это время штрафовать автовладельцев за отсутствие полиса никто не будет, но они получат оповещение о том, что в прямом смысле слова попали в поле зрения контролирующих органов.

"Мы хотим как следует протестировать систему, чтобы по максимуму исключить возможные ошибки. Именно с этим связано то, что автовладельцам на первом этапе будут приходить оповещения, а не штрафы", - подчеркнул Юргенс. Решение о дате начала применения штрафов будет принимать правительство Москвы, добавил он.

Как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, для исключения ошибок будет действовать двухуровневая система контроля. "Первая проверка будет осуществляться в момент, когда камера зафиксировала автомобиль. Вторая - через 10 дней. В режиме онлайн потенциального нарушителя еще раз проверят на случай, если он все-таки заключил договор ОСАГО и страховая компания передала об этом сведения в нашу систему. Мы считаем, что это действительно поможет избежать ошибок", - сказал Уфимцев.

Кстати, в процессе тестирования системы обнаружилось, что примерно 7 процентов столичных автовладельцев ездят без полисов ОСАГО либо с поддельными. "То есть, из 100 автомобилей данные о наличии полиса в нашей информационной системе находились только по 93 машинам. Это примерно соответствует оценке масштабов проблемы, которую давали автостраховщики", - сказал Уфимцев.

В перспективе опыт Москвы могут распространить на другие регионы России. По словам Игоря Юргенса, потенциал для этого в плане оснащенности дорог видеокамерами есть, например, в Татарстане.