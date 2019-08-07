В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый

В Твери сотрудники правоохранительных органов перекрыли часть улицы Освобождения около дома № 174. Местным жителям этот дом хорошо известен - в нем жил и погиб певец Михаил Круг.

Местные журналисты рассказывали про находившихся у дома и внутри сотрудников Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета. В автозаке привезли неизвестного мужчину в наручниках, оперативники и следователи с ним прошли по дому и участку. Этот так называемый следственный эксперимент занял чуть больше получаса и породил массу слухов.

Убийство известного певца не раскрыто уже больше 17 лет. Неужели лед тронулся?

Вот что сказали корреспонденту "РГ" в управлении Следственного комитета по Тверской области:

- По уголовному делу не прекращается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых был осуществлен выезд на место совершения преступления. В интересах следствия информация на данный момент не разглашается.

Не исключено, что осужденные к пожизненному сроку бандиты "вспомнили" про убийство Круга и разговорились, взяв преступление на себя

Напомним, Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме. Его успели еще живым довезти до больницы, но спасти не смогли. Стреляли бандиты в масках, которые с пистолетами залезли через незапертый балкон.

Вся семья была дома. Теща Круга смотрела телевизор. Ее ударили по голове рукояткой пистолета. На крики из другой комнаты прибежали Михаил с женой. По ним начали стрелять. Несколько пуль попали певцу в грудь.

По одной из версий, к нападению причастен член местной банды Александр Агеев. Он осужден в 2009 году на пожизненный срок. По еще одной версии, убийцей мог быть некий Веселов. Его останки нашли в 2012 году. Но подтверждений этим версиям нет.

Михаил Круг прославился в середине 90-х песнями собственного сочинения. А главные хиты - "Жиган-лимон", "Владимирский централ", "Кольщик". Но Круг хоть и пел про тюремную жизнь, никогда не сидел.

Его настоящая фамилия - Воробьев. А Круг - просто псевдоним для сцены. Воробьев родился в 1962 году в Твери. Учился в музыкальной школе, хотя ее не закончил. Потом поступил в ПТУ и получил профессию слесаря-авторемонтника. Отслужил. Вернувшись из армии, женился. решил учиться дальше и поступил на подготовительное отделение Политехнического института. Воробьев не очень долго поработал начальником автоколонны.

Версии его убийства обсуждала вся страна. Основных две - либо ночью было случайное ограбление заезжим криминалом, либо имел место конфликт с главарем банды, которая хотела крышевать певца и получать часть из его немалых гонораров.

За версию о "залетных" бандитах, которые не знали, к кому пришли, говорит то, что еще несколько особняков ограбили в окрестностях в то же время.

Не исключено, что осужденные к пожизненному сроку бандиты "вспомнили" про убийство Круга и разговорились, взяв преступление на себя - терять-то им нечего, а тут все же "движуха" - повезут в Тверь и обратно. На это уйдут месяцы.