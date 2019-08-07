Новости

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 17:50
Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером 17:49
В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков 17:48
Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS 17:46
В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу 17:36
Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ 17:35
США запретили въезд иностранным туристам после посещения КНДР 17:30
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля 17:27
Минобороны: Склад под Ачинском, где произошел пожар, уже не опасен 17:26
Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году 17:25
На участке "синей" ветки остановили поезда из-за инцидента с пассажиром 17:21
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира 17:16
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 17:15
В Японии началось извержение вулкана Асама 17:04
Вышел новый тизер девятого сезона "Американской истории ужасов" 16:55
В Петербурге пенсионера задержали за распространение детского порно 16:43
Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион 16:43
На Кубани работники онкодиспансера украли лекарства для льготников 16:32
Сын Вилли Токарева рассказал, когда похоронят певца 16:30
Московским подросткам предложат стажировку 16:22
Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу" 16:10
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром 16:09
В социальные объекты Сыктывкара подадут тепло 16:09
Geely Atlas получат голосового помощника Алису 16:04
На какое съемное жилье можно заработать в регионах 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Сегодня в Кабарино-Балкарии прошли похороны чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой. Как сообщили "РГ" в администрации родного села спортсменки Шалушка, на прощание с Жагуповой пришли несколько сотен человек.

Фото: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Севастополю
Названы имена утонувших в Севастополе спортсменок

- Похороны прошли сегодня, было очень много людей и из спортивных кругов, и представители власти Кабардино-Балкарии, администрации нашего села, конечно, - рассказали в администрации муниципального образования.

Как сообщалось ранее, 4 августа в Севастополе утонули две спортсменки - чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева. Во время шторма Гисмеева начала тонуть, Жагупова попыталась ей помочь, но не справилась со стихией. Власти КБР пообещали помочь семье спортсменки.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом