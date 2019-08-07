В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу

Сегодня в Кабарино-Балкарии прошли похороны чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой. Как сообщили "РГ" в администрации родного села спортсменки Шалушка, на прощание с Жагуповой пришли несколько сотен человек.

- Похороны прошли сегодня, было очень много людей и из спортивных кругов, и представители власти Кабардино-Балкарии, администрации нашего села, конечно, - рассказали в администрации муниципального образования.

Как сообщалось ранее, 4 августа в Севастополе утонули две спортсменки - чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева. Во время шторма Гисмеева начала тонуть, Жагупова попыталась ей помочь, но не справилась со стихией. Власти КБР пообещали помочь семье спортсменки.