Драка с участием зоофотографов в Судаке послужила поводом для массовых проверок этого вида курортного предпринимательства: у владельцев птиц и животных проходят обыски и изъятия питомцев. Насколько жесток этот бизнес и правы ли те, кто называет уличных фотографов "организованными преступными группировками", выясняла корреспондент "РГ".

Сипуха как вещдок

Обыски и рейды в Судаке и Ялте в те дни проводились одновременно у нескольких фотолюбителей. Официальная версия МВД по РК - "для выявления и пресечения фактов незаконного использования животных при оказании фотоуслуг, незаконной предпринимательской деятельности и оказания услуг населению в неустановленных органами местного самоуправления местах". Два фотографа не смогли предоставить разрешительные документы на фотографирование с животными у "Ласточкиного гнезда". Экологи и полицейские изъяли сову-сипуху и обезьяну. Проверку в их отношении сейчас проводит мэрия Ялты. Еще на двух предпринимателей, попытавшихся сопротивляться полицейским, составили протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. По решению Ялтинского горсуда виновные получили пять суток административного ареста.

Животных в квартире у судакского фотографа Михаила Полякова полиция не нашла. Их заранее - предусмотрительно - вывезли в другой город. Михаил считает, кампания задела всех без разбору - и так называемых фотоживодеров, наживающихся на здоровье и жизни пернатых и лохматых, и тех, кто работает с животными добросовестно.

Драка с последствиями

Работодатель Михаила Полякова - предприниматель Евгений Куровский - рассказал "РГ", что в ближайшее время никто из его сотрудников, да и он сам, предпочтет не показываться на набережной Ялты и в других известных "точках" с животным и камерой.

Куровский - тот самый предприниматель, которого глава Крыма Сергей Аксенов назвал "организатором преступной группировки" "фотоживодеров". У него - более 10 наемных сотрудников, которые работают с его же животными в Судаке, Ялте и на двух смотровых площадках у замка "Ласточкино гнездо" по закону.

- На пляжах и в других местах куча нелегальных фотографов, - сетует коллега Евгения Игорь. - И было бы правильно со стороны властей бороться с ними. А сейчас всех под одну гребенку!

- Я очень сожалею, что в Судаке произошел этот инцидент (драка с участием фотографов с животными. - Прим. ред.), - признается Евгений Куровский. - Мы тоже работаем в районе Судакской крепости, но не имеем отношения к той драке - а пятно легло и нас. Мое мнение: надо разбираться в ситуации. Ведь есть и добросовестные фотографы. Я обыкновенный человек, и миллионы не зарабатываю...

По словам предпринимателя, он начал заниматься этим бизнесом более 15 лет назад, когда вернулся из армии. Пять лет после этого проработал в кафе, пока знакомый не предложил купить обезьянку и начать фотографировать с ней клиентов.

- Тогда я вспомнил, как в детстве, когда мне было 10 лет, меня фотографировали в Евпатории с такой обезьянкой. Это в СССР бананы невозможно было купить, а фотографироваться с обезьянкой можно, - вспоминает Евгений. - И "фотоживодерами" уличных фотографов в то время никто не называл. Так стали говорить, когда появились недобросовестные фотографы, которые плохо относятся к животным, хамят клиентам. Мы не такие. Мы стараемся аккуратно работать, чтобы не было жалоб.

Сейчас у Куровского пять обезьян. А пять сов у него изъяли. И возвращать их обратно из частного зоопарка, куда птицы помещены на временное содержание, он не стал - за содержание каждой ему пришлось бы заплатить зверинцу около 100 тысяч рублей.

У "Ласточкиного гнезда" во время рейда с участием министра экологии РК были изъяты также принадлежащие Куровскому попугай ара и мартышка Валера, который живет в доме у хозяина уже 15 лет. Валеру изымали у предпринимателя уже не раз. Чтобы вызволить его, два года назад он заплатил приличную сумму.

Здоровы и адекватны

Вольеры для обезьян устроены у Евгения Куровского на "приусадебном участке" - на втором этаже маленького домика, стоящего по соседству с его собственным. Вольеры - как в приличном зоопарке. В них в тот день обитали две зеленые мартышки и две обезьяны поменьше - беличьи саймири.

- Обезьяна стоит 130 тысяч рублей, - объясняет Евгений. - И конечно же, я буду хорошо относиться к животному, чтобы оно было здоровым, с красивой шерстью - и людям хотелось бы с ним сфотографироваться. За неухоженную зверушку меня все будут проклинать.

Внешне животные, которых в день был готов показать "лидер ОПГ", были здоровы и адекватны. В распоряжении у обезьян были яблоки, персики, печенье. Евгений говорит, что покупает им орехи, бананы, виноград. Животные не боятся хозяина и воспринимают вольер как свою безопасную территорию. В отношении этих зверей невозможно говорить о жестоком обращении с животными. В помещении есть освещение, отопление, кондиционер и рекуператор воздуха.

5000 за смену

Судакский фотограф Михаил Поляков рассказал, что его стаж в бизнесе - около 10 лет. Он трудоустроен у Куровского только на короткий сезон - три летних месяца. В это время за одну рабочую "смену" уличный фотограф, по его словам, может заработать от двух до пяти тысяч рублей.

- Работа не простая, нужно бегать. Сезон очень короткий, и многое зависит от погоды и настроения отдыхающих, - говорит Михаил.

Он уверен, что его животные (Михаил работает с тремя мартышками и голубями) - содержатся в хороших условиях. Ведь каждое утро их нужно кормить-поить - прежде, чем поешь и умоешься сам.

- Про других фотографов, может, и правду говорят. Я видел, как у одних орел на руке вниз головой висит. Он пробует полететь, повиснет вниз головой - его опять правильно усаживают..., - с готовностью "сдает" конкурентов судакский фотограф.

Евгений Куровский предлагает властям Крыма придумать способ, который бы позволил наказывать нелегальный бизнес и настоящих живодеров, но не добросовестных фотографов. К примеру, проводить на месте фотосессий или в клинике ветеринарное обследование "рабочих" животных. Пока же Куровский рассчитывает на альтернативный заработок - на "зебре" и двух "лошадях": есть у него такие костюмы для аниматоров.

Комментарий

Мария Маркина, ветеринарный врач-орнитолог московской клиники, специалист по реабилитации и реинтродукции диких животных:

- В фотобизнесе птиц ничем не опаивают и не обкалывают. Это мифы, страшилки, которые все любят пускать по соцсетям. Просто молодые пассивные птицы, выкормленные человеком, в любом случае терпимы к людям. Плюс, если заниматься выноской, то птица тем более привыкает к обществу людей.

У крымского фотобизнеса есть южная специфика: в отличие от Москвы, птиц никто не содержит в клетках, поэтому у них не будет никаких травм - на полуострове просто "таскаются" с совами, с крупными орлами.

Естественно, что в фотобизнесе хищника не будут правильно кормить - потому что мыши, перепела и цыплята - это дорого. Поэтому их, как правило, кормят обычным мясом. Возможные последствия - нарушенный метаболизм из-за неправильной кормежки.

В определенном смысле этих животных можно назвать "одноразовыми" - они живут один сезон. Когда он заканчивается, кормить их становится невыгодно и часто их отпускают на волю - где выжить хищная птица уже вряд ли сможет. И на следующий сезон берется другое животное.

Кстати

25 июля 2019 года правительство РФ издало постановление N 961 "Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности". Второй пункт документа - "для осуществления предпринимательской деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" по сути разрешает такую фотосъемку.

Но фотобизнес с животными регулируют и другие законодательные нормы. В частности, статья 8.35 КоАП не допускает использование краснокнижных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (штраф на граждан до 5000 рублей). Легально работающий фотограф обязан иметь ветеринарный паспорт с указанием владельца, вида легально используемого в бизнесе животного и сведениями о поставленных ему прививках. Как и любой бизнесмен, он обязан платить налоги за доходы от своей деятельности. Также в отдельных муниципалитетах местными постановлениями определен порядок согласования мест, где разрешена подобная фотосъемка.

Никто не отменял и статью 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Она предусматривает ответственность за причинение животным боли и страданий, повлекших его гибель. Наказание - до пяти лет лишения свободы.