В Краснодаре прекратили дело против экс-директора ТО "Премьера"

Сегодня Первомайский районный суд кубанской столицы прекратил уголовное дело бывшего руководителя Краснодарского творческого объединения (ТО) "Премьера" Татьяны Гатовой.

На экс-гендиректора одного из ведущих учреждений культуры Кубани суд, согласившись с мнением гособвинителя, наложил штраф в размере 35 тысяч рублей. Как пояснил прокурор, уголовное преследование Гатовой прекращено по не реабилитирующим основаниям - в связи с деятельным раскаянием, активным сотрудничеством со следствием и полным возмещением причиненного ущерба

Осенью прошлого года это уголовное дело вызвало в крае большой резонанс. Напомним, оно было возбуждено в конце октября по материалам проведенной проверки и находилось производстве Главного следственного управления ГУ МВД по краю. По данным ведомства, второго ноября 2017 года Татьяна Гатова заключила договор с зарубежной фирмой на показ в Афинах шести спектаклей балета "Щелкунчик". Стоимость контракта составила 17 тысяч евро. 30 декабря 2017 года был подписан акт об исполнении условий договора, о чем проинформировано министерство культуры края.

Однако, как выяснили правоохранители, вопреки условиям договора, Гатова дала указание творческому коллективу осуществить показ дополнительных 15 спектаклей стоимостью 37,25 тысячи евро. При этом указанные средства на счет учреждения записаны не были. Позже выяснилось, что женщина их присвоила. Оперативники установили, что гендиректор "Премьеры" действовала из корыстной заинтересованности (ей было передано 20 тысяч евро), в связи с чем ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Второй признанный судом эпизод превышения полномочий связан с приемом Татьяной Гатовой на работу Владислава Карклина. Зная, что он живет в Санкт-Петербурге и не может выполнять трудовые обязанности в Краснодаре, она заключила с ним трудовой договор, приняв на должность худрука Музыкального театра с ежемесячной зарплатой 285 тысяч рублей. Как установило следствие, гендиректор дала указание своим подчиненным в течение полугода при отсутствии Карклина в Краснодаре фиксировать его нахождение на рабочем месте. В общей сложности известному дирижеру незаконно была начислена заработная плата в размере около 1,5 миллиона рублей.

Еще в декабре минувшего года прокурор края Сергей Табельский сообщил, что обвиняемая полностью признала свою вину и компенсировала причиненный предприятию ущерб. Сегодня суду были представлены документы, подтверждающие перечисление Гатовой незаконно присвоенных денежных сумм.

По просьбе подсудимой дело рассматривалось в особом порядке. После оглашенного решения о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде штрафа Татьяна Гатова вышла из зала, отказавшись от комментариев. На должность гендиректора творческого коллектива, которую она занимает после смерти мужа, основателя ТО "Премьера" Леонарда Гатова, Татьяна Михайловна теперь вряд ли вернется.