США предложили план "спасения" венесуэльской экономики

"В присущей ему "ковбойской" манере Вашингтон продолжает экономический террор против официального Каракаса. Закреплена заморозка средств и активов венесуэльского государства. Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований ни с точки зрения международного, ни внутреннего венесуэльского права", - заявили в российском МИД и потребовали от американцев вывести из-под санкций хотя бы социальную сферу, и без того переживающую острый гуманитарный кризис.

И если раньше у стороннего наблюдателя еще могли оставаться иллюзии в отношении истинных замыслов и целей Вашингтона на венесуэльском направлении, то теперь, похоже, маски сброшены окончательно. На следующий день после фактического объявления США эмбарго против Боливарианской Республики, под предводительством Вашингтона прошло заседание Международной контактной группы по Венесуэле. Конференция состоялась в столице Перу Лиме, а участие в ней приняли 57 стран, ранее вслед за США признавших легитимность венесуэльского президента-самозванца Хуана Гуайдо. В ходе этого заседания министр торговли США Уилбур Росс представил план "экономического спасения" Венесуэлы после того, как с поста президента будет свергнут Николас Мадуро. На этот раз речи о попытке решить разногласия в латиноамериканской стране демократическим путем уже совершенно не шло. Происходящее было похоже на то, что американцы попросту "делят шкуру неубитого медведя".

Этот план содержит ряд любопытных положений, которые наглядно демонстрируют, как именно США намерены заняться рейдерством на государственном уровне под предлогом "восстановления экономики Венесуэлы" и гарантировать своим компаниям доступ к несметных природным богатствам латиноамериканской страны. Как сообщает новостной портал Infobae, представленные министром торговли США предложения по преодолению венесуэльского кризиса в экономике предусматривает полное открытие рынка частным компаниям, а также подключение международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Межамериканский банк развития. Они должны будут выделить новому правительству финансовые средства, а также оказать помощь в управлении всей экономической сферой. Недавний аргентинский опыт взаимодействия с МВФ показывает, что последствия подобных кредитов плохо просчитаны, ведут к разгону инфляции и обнищанию населения, а о независимости местные финансовых властей говорить больше не приходится - они становятся лишь менеджерами, выполняющими указания фонда.

Одним из фундаментальных изменений под натиском США может стать принятие нового закона об углеводородах - фундаментального документа, который сейчас позволяет властям Венесуэлы сохранять в своих руках контроль за добычей "черного золота" в стране, несмотря на массированное присутствие иностранных фирм на местном рынке. Сейчас зарубежные компании могут участвовать в проектах по добыче нефти в Венесуэле лишь в качестве миноритарного акционера специально создаваемых совместных предприятий. Мажоритарий - госконцерн PDVSA. В настоящий момент соотношение сохраняется еще со времен Уго Чавеса, понимавшего истинную цену природных богатств Венесуэлы и старавшегося защитить их - 40% на 60%. Отмена таких ограничений для западных компаний фактически и станет одним из первоочередных американских шагов по "спасению" экономики Венесуэлы, который на деле лишь оформит передачу ресурсов страны в руки транснациональных корпораций.

Важно отметить, что о том, как именно США намерены добиться ухода Мадуро, на встрече в Лиме практически не говорили. Участники конференции вновь признали силовое решение этого вопроса неприемлемым. Но вот в то, что ставленник Вашингтона Гуайдо все же способен взять власть в республике в свои руки, уже не верят и в Белом доме. Красноречиво об этом свидетельствует тот факт, что президент-самозванец на лимской встрече отсутствовал, а вместо него участие в ней принимал его представитель Хулио Борхес, который, впрочем, был отнюдь не на ведущих ролях.