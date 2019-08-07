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07.08.2019 17:33
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили о провале кампании по "делу Скрипалей"

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления Скотленд-Ярда об отсутствии доказательств причастности властей РФ к "делу Скрипалей".
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Это фактически обнуляет всю антироссийскую кампанию под флагом "хайли-лайки", заявил политик журналистам.

- Беспрецедентный скандал с высылкой дипломатов, санкции против России, в том числе и объявленные в США буквально несколько дней назад - все это не имело и не имеет под собой никаких оснований, - резюмировал глава комитета.

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Он добавил, что "разыскиваемые до сих пор британской полицией Петров и Боширов больше похожи на персонажей супер-героев комиксов или блокбастеров, чем на реальных людей".

Он напомнил, что Москва неоднократно опровергала любую причастность к инциденту с так называемым отравлением Скрипалей. Однако на все требования предоставить консульский доступ к российской гражданке Юлии Скрипаль было отвечено отказом.

О том, что британская полиция, расследуя инцидент в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить Россию в причастности к этому делу, ранее сообщила газета The Guardian.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отравление Сергея Скрипаля
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