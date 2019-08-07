В Пентагоне уверены, что ДАИШ "набирает обороты" в Сирии

Президент США Дональд Трамп неоднократно рекламировал роль своей администрации в изгнании боевиков террористической группировки из районов, находящихся под ее территориальным контролем. В частности, он заявил на совещании своей администрации в июле в Белом доме: "Мы проделали большую работу с халифатом. Он на 100 процентов изгнан из Сирии".

Однако в новом докладе Пентагона говорится о том, что частичный вывод некоторых американских подразделений из Сирии сильно повлиял на борьбу с остатками ДАИШ, затрудняя работу по консультированию американцами своих союзников на местах и лишая США возможности контролировать районы, которые описаны как потенциальные рекрутинговые зоны, которые позволяют группировке пополнять свои ряды.

"Сокращение вооруженных сил США уменьшило поддержку, доступную сирийским партнерским силам в то время, когда их силы нуждаются в большей подготовке и оснащении, чтобы отреагировать на возрождение ДАИШ", - написал первый заместитель генерального инспектора Гленн Файн в пояснительной записке, сопровождающей доклад.

В документе содержится предупреждение о том, что из-за сокращения персонала США их местные союзники не смогли пристально следить за лагерем внутренне перемещенных лиц "Аль-Холь", что, в свою очередь, позволило "идеологам ДАИШ распространять свои замыслы в лагере", потенциально позволяя группировке пополнять свои ряды среди находящихся в нем тысяч человек.

В разгар кампании в Сирии у США было всего лишь три тысячи военнослужащих, которые помогали консультировать поддерживаемые Вашингтоном сирийские демократические силы, когда они выбивали террористов из городов по всей северо-восточной Сирии. Численность американских войск в Сирии в последние месяцы существенно сократилась, однако официальные лица Пентагона не предоставили официальной статистики насчет того, сколько американских инструкторов сейчас осталось в этой стране.

Трамп ранее сказал, что небольшое количество американских силовиков останется в Сирии в течение неопределенного периода времени, чтобы помочь окончательно победить боевиков. "Мы скоро уедем. И пусть они сами решают свои проблемы. Сирия может справиться со своими проблемами - вместе с Ираном, Россией, Ираком и Турцией. Мы же находимся на расстоянии семь тысяч миль", - заявил глава Белого дома в прошлом месяце.

Вместе с тем в последние дни официальные лица Пентагона выразили обеспокоенность тем, что потенциальное военное вторжение Турции, направленное против курдских союзников Америки на северо-востоке Сирии, может подорвать борьбу с исламскими боевиками.

Высокопоставленные официальные лица в Турции неоднократно предлагали Белому дому создать совместную зону безопасности и провести подобную операцию, однако в Вашингтоне постоянно называли такой шаг "неприемлемым", выражая обеспокоенность тем, что американский персонал может попасть под перекрестный огонь и что задержанные боевики могут сбежать, "воспользовавшись хаосом".

Террористическая группировка также по-прежнему представляет собой проблему в Ираке. Военная коалиция под руководством США в июле нанесла 33 воздушных или артиллерийских удара по позициям боевиков, зданиям, туннелям, тайникам с оружием и транспортным средствам. Однако эти удары не привели к значительным потерям среди террористов, которые сумели скрыться до начала операции.