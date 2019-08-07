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07.08.2019 06:40
Рубрика: В мире

В Пентагоне уверены, что ДАИШ "набирает обороты" в Сирии

Текст: Максим Макарычев
В Пентагоне уверены, что ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") "набирает обороты" в Сирии, сообщает CNN со ссылкой на доклад генерального инспектора министерства обороны США, который был обнародован спустя пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп победоносно заявил, что "халифат на 100 процентов потерпел поражение". В отчете генерального инспектора говорится о периоде с 1 апреля по 30 июня 2019 года. "Несмотря на утрату своего территориального "халифата", группировка укрепила свои позиции в Ираке и вновь набрала силу в Сирии", - говорится в докладе, опубликованном во вторник.
Военные США в Сирии. Фото: AP Photo/Hussein Malla Военные США в Сирии. Фото: AP Photo/Hussein Malla
Военные США в Сирии. Фото: AP Photo/Hussein Malla

Президент США Дональд Трамп неоднократно рекламировал роль своей администрации в изгнании боевиков террористической группировки из районов, находящихся под ее территориальным контролем. В частности, он заявил на совещании своей администрации в июле в Белом доме: "Мы проделали большую работу с халифатом. Он на 100 процентов изгнан из Сирии".

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Однако в новом докладе Пентагона говорится о том, что частичный вывод некоторых американских подразделений из Сирии сильно повлиял на борьбу с остатками ДАИШ, затрудняя работу по консультированию американцами своих союзников на местах и лишая США возможности контролировать районы, которые описаны как потенциальные рекрутинговые зоны, которые позволяют группировке пополнять свои ряды.

"Сокращение вооруженных сил США уменьшило поддержку, доступную сирийским партнерским силам в то время, когда их силы нуждаются в большей подготовке и оснащении, чтобы отреагировать на возрождение ДАИШ", - написал первый заместитель генерального инспектора Гленн Файн в пояснительной записке, сопровождающей доклад.

В документе содержится предупреждение о том, что из-за сокращения персонала США их местные союзники не смогли пристально следить за лагерем внутренне перемещенных лиц "Аль-Холь", что, в свою очередь, позволило "идеологам ДАИШ распространять свои замыслы в лагере", потенциально позволяя группировке пополнять свои ряды среди находящихся в нем тысяч человек.

Фото: Turkish Defence Ministry via AP
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В разгар кампании в Сирии у США было всего лишь три тысячи военнослужащих, которые помогали консультировать поддерживаемые Вашингтоном сирийские демократические силы, когда они выбивали террористов из городов по всей северо-восточной Сирии. Численность американских войск в Сирии в последние месяцы существенно сократилась, однако официальные лица Пентагона не предоставили официальной статистики насчет того, сколько американских инструкторов сейчас осталось в этой стране.

Трамп ранее сказал, что небольшое количество американских силовиков останется в Сирии в течение неопределенного периода времени, чтобы помочь окончательно победить боевиков. "Мы скоро уедем. И пусть они сами решают свои проблемы. Сирия может справиться со своими проблемами - вместе с Ираном, Россией, Ираком и Турцией. Мы же находимся на расстоянии семь тысяч миль", - заявил глава Белого дома в прошлом месяце.

Вместе с тем в последние дни официальные лица Пентагона выразили обеспокоенность тем, что потенциальное военное вторжение Турции, направленное против курдских союзников Америки на северо-востоке Сирии, может подорвать борьбу с исламскими боевиками.

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Высокопоставленные официальные лица в Турции неоднократно предлагали Белому дому создать совместную зону безопасности и провести подобную операцию, однако в Вашингтоне постоянно называли такой шаг "неприемлемым", выражая обеспокоенность тем, что американский персонал может попасть под перекрестный огонь и что задержанные боевики могут сбежать, "воспользовавшись хаосом".

Террористическая группировка также по-прежнему представляет собой проблему в Ираке. Военная коалиция под руководством США в июле нанесла 33 воздушных или артиллерийских удара по позициям боевиков, зданиям, туннелям, тайникам с оружием и транспортным средствам. Однако эти удары не привели к значительным потерям среди террористов, которые сумели скрыться до начала операции.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Ирак ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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