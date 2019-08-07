В Сети появились "живые" фотографии Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

До презентации Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ остаются считанные часы, а в Cети уже появились "живые" фотографии смартфонов.

Вместе с рекламными материалами, которые рассказывают об особенностях новинок, инсайдеры начали публиковать и фотографии реальных устройств. На задней панели можно увидеть модули основной камеры моделей - Galaxy Note 10 получит тройную камеру, а Note 10+ будет оснащен камерой с четырьмя объективами.

Также стало известно, что стилус S-Pen позволит переключаться между камерами (основной и фронтальной), а также делать дистанционно снимки. Обновленное перо получило поддержку воздушных жестов. Кстати, жесты (без стилуса) будет понимать и камера смартфона.

Напомним, ранее стало известно, какие процессоры получат новинки - это будут чипы Samsung Exynos 9825, созданные по 7-нанометровому техпроцессу с использование ультрафиолетовой литографии.

Презентация Samsung Galaxy Note 10 запланирована на 23:00 мск 7 августа.