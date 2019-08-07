В Совфеде прокомментировали ситуацию с экс-президентом Киргизии

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не должна привести к расколу народа этой страны, заявили в Совете Федерации РФ.

Ранее стало известно о проведении в селе под Бишкеком операции по задержанию Атамбаева. На фоне этих сообщений президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков даже прервал свой отпуск и направился в Бишкек, сообщили в пресс-службе главы государства.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эту ситуацию ТАСС, призвал учитывать недавний исторический опыт Киргизии.

"В Киргизии не раз были и цветные революции, и волнения с участием оппозиции, которые заканчивались гибелью людей. Главное, чтобы это (операция по задержанию Атамбаева - Прим. "РГ”) не привело к раздроблению общества, расколу, чтобы не было никаких последствий", - пояснил он.

По последним сообщениям, бывший глава Киргизии продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию.

