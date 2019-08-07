Видео: краш-тест внедорожника "Сталкер" на базе Lada 4x4

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Компания "Апал" опубликовала видео с краш-тестом внедорожника "Сталкер", построенного на агрегатной базе Lada 4x4. В своём Instagram-аккаунте компания отмечает: "У данного теста нет бальной системы. Результат фронтального удара - положительный. Сертификаты получены".
Как удалось выяснить, краш-тест был проведён в лаборатории НАМИ в 2017 году, о чём свидетельствуют фото Равиля Иткулова, опубликованные на его странице в Facebook.
Напомним, "Сталкер" уже можно купить. Цена на внедорожник составляет 1 233 000 рублей. На момент проведения первого тест-драйва один экземпляр автомобиля уже был продан. Всего тольяттинское предприятие "Апал" планирует выпустить порядка 150 экземпляров модели.
"Сталкер" имеет кузов из трубчатого металлического каркаса, на котором закреплены панели из АБС-пластика. В силу этих особенностей внедорожник получился на 150 кг легче донорской Lada 4x4. Автомобиль от "Апала" оснащён бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра мощностью 83 л.с., сагрегатированного с 5-ступенчатой МКП. Полноприводная трансмиссия также сохранила своё место.