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07.08.2019 15:01
Рубрика: Российский автопром

Видео: краш-тест внедорожника "Сталкер" на базе Lada 4x4

Текст: Евгений Костин

Компания "Апал" опубликовала видео с краш-тестом внедорожника "Сталкер", построенного на агрегатной базе Lada 4x4. В своём Instagram-аккаунте компания отмечает: "У данного теста нет бальной системы. Результат фронтального удара - положительный. Сертификаты получены".

Как удалось выяснить, краш-тест был проведён в лаборатории НАМИ в 2017 году, о чём свидетельствуют фото Равиля Иткулова, опубликованные на его странице в Facebook.

Фото: Пресс-служба Joylong.
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Напомним, "Сталкер" уже можно купить. Цена на внедорожник составляет 1 233 000 рублей. На момент проведения первого тест-драйва один экземпляр автомобиля уже был продан. Всего тольяттинское предприятие "Апал" планирует выпустить порядка 150 экземпляров модели.

"Сталкер" имеет кузов из трубчатого металлического каркаса, на котором закреплены панели из АБС-пластика. В силу этих особенностей внедорожник получился на 150 кг легче донорской Lada 4x4. Автомобиль от "Апала" оснащён бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра мощностью 83 л.с., сагрегатированного с 5-ступенчатой МКП. Полноприводная трансмиссия также сохранила своё место.

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#Lada