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Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу"

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    07.08.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Amazon Prime опубликовал трейлер фэнтезийного нуара Гильермо дель Торо "Карнивал Роу", который с каждым новым роликом выглядит все более и более круто и обнадеживающе. Чему поддакивает и комментарий к видео: "Даже в полной тьме может быть надежда".

Фото: youtube.com
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По центру триллера, напомним, - человек-детектив Райкрофт Филострэт (Орландо Блум) и фея Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь), расследующие цепь загадочных убийств в городе, заполоненными беженцами из волшебной страны.

Помимо названных на экране - Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр и Джейми Харрис.

Режиссеры - Пол МакГиган ("Шерлок", "Кислотный дом"), Джон Эмиел ("Водолей", "Марко Поло", "Тюдоры", "Борджиа"), Энди Годдард ("Доктор Кто", "Аббатство Даунтон"), Анна Фёрстер ("Другой мир: Войны крови"). Гильермо дель Торо - сопродюсер.

Премьера первого сезона на восемь эпизодов - 30 августа. Сериал уже продлен на второй.

Характерные промо-видео главных героев шоу смотрите здесь.

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