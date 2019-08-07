Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу"

Сервис Amazon Prime опубликовал трейлер фэнтезийного нуара Гильермо дель Торо "Карнивал Роу", который с каждым новым роликом выглядит все более и более круто и обнадеживающе. Чему поддакивает и комментарий к видео: "Даже в полной тьме может быть надежда".

По центру триллера, напомним, - человек-детектив Райкрофт Филострэт (Орландо Блум) и фея Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь), расследующие цепь загадочных убийств в городе, заполоненными беженцами из волшебной страны.

Помимо названных на экране - Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр и Джейми Харрис.

Режиссеры - Пол МакГиган ("Шерлок", "Кислотный дом"), Джон Эмиел ("Водолей", "Марко Поло", "Тюдоры", "Борджиа"), Энди Годдард ("Доктор Кто", "Аббатство Даунтон"), Анна Фёрстер ("Другой мир: Войны крови"). Гильермо дель Торо - сопродюсер.

Премьера первого сезона на восемь эпизодов - 30 августа. Сериал уже продлен на второй.

Характерные промо-видео главных героев шоу смотрите здесь.