Вышел первый тизер сериала Гильермо дель Торо "Карнивал Роу"

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликован первый тизер фэнтезийного сериала Гильермо дель Торо "Карнивал Роу", ожидаемого с энтузиазмом.

Сорокасекундный ролик не особо информативен, но симпатичен - в нем представлены главные герои шоу: фея-беженка Виньетта Стоунмосс (Кара Делевинь) и детектив Райкрофт Филострат (Орландо Блум). Которым предстоит заняться расследованием серии загадочных и жестоких убийств.

Жанр - фэнтезийный нуар. Действие сериал разворачивается "в неовикторианском мегаполисе, где укрываются мифические существа, стекаясь туда из своих разоренных войной земель", и где всё крайне неспокойно.

В остальных ролях: Вадж Али ("Страйк", "Тиран"), Индира Варма ("Рим", "Игра престолов"), Лиэнн Бест ("Черное зеркало"), Карла Кром ("Плохие"), Мейв Дермони ("Хроники Франкенштейна"), Тамзин Мерчант ("Тюдоры"), Дэвид Гяси ("Интерстеллар"), Анна Раст ("Братья Гримм").

Режиссеры - Пол МакГиган ("Шерлок"), Энди Годдард ("Аббатство Даунтон", "Видоизмененный углерод"), Анна Ферстер ("Аноним", "Мыслить как преступник"), Джон Эмиел ("Тюдоры", "Борджиа").

Дель Торо - сценарист и исполнительный продюсер.

Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, - 30 августа.