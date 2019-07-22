Новости

Вышел трейлер сериала-приквела "Темного кристалла" Джима Хенсона 11:08
Вышел первый трейлер сериала с Патриком Стюартом "Звездный путь: Пикар" 10:59
Вышел трейлер "сольника" Харли Квинн с Кейли Куоко 10:35
Вышел трейлер готического хоррора c Евгений Цыгановым "Девятая" 09:50
Видео: Metallica сыграла в Москве "Группу крови" Виктора Цоя 00:21

Вышли два трейлера фэнтези-нуара Гильермо дель Торо "Карнивал Роу"

Новости
    22.07.2019, 11:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Прекрасное: сервис Amazon Prime показал на Comic Con в Сан-Диего два официальных видеопролога своего предстоящего мрачного фэнтезийного сериала "Карнивал Роу".

Действие шоу, пока заявленного как мини-сериал, развернется в аналоге викторианского Лондона, где бок о бок обитают люди и фантастические существа - беженцы из раздираемой войной фантастической вселенной. При этом первые не особо рады вторым. Что в какой-то момент приводит к неприятнейшим событиям, грозящим окончательно сломать хрупкий мир.

В главных ролях - Орландо Блум, который сыграл детектива Райкрофта Филострата, и Кара Делевинь - в роли его возлюбленной, феи Виньетты Стоунмосс. Представленные трейлеры рассказывают их историю от лица каждого из героев.

В других ролях: Тэмзин Мёрчант, Дэвид Гяси, Вадж Али, Лиэнн Бест, Мейв Дермоди.

Режиссеры - Пол МакГиган ("Шерлок", "Кислотный дом"), Джон Эмиел ("Водолей", "Марко Поло", "Тюдоры", "Борджиа"), Энди Годдард ("Доктор Кто", "Аббатство Даунтон"), Анна Фёрстер ("Другой мир: Войны крови").

Автор идеи сериала, сосценарист и сопродюсер - Гильермо дель Торо.

Премьера восьмисерийного сезона - 30 августа.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 21.07.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 21.07.2019
Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет во вселенной Marvel 21.07.2019
Российский ситком "Воронины" закрывается после 24-го сезона 21.07.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер сериала по "Хранителям" Алана Мура 21.07.2019
Создатели рассказали о роли "Джесси Пинкмана" в "Мире Дикого Запада" 20.07.2019
Создатель старого "Оно" подал в суд на создателей нового "Оно" 20.07.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
"Хороший русский" из "Очень странных дел" отказался от "Чернобыля" 19.07.2019
Стали известны сюжет и актерский состав четвертого сезона "Фарго" 19.07.2019
Умер актер из "Каменской" и "Бронзовой птицы" Августин Милованов 19.07.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
"Что это было?!": как фанаты отреагировали на первый трейлер "Ведьмака" 20.07.2019
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 19.07.2019
Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" 19.07.2019