Вышли два трейлера фэнтези-нуара Гильермо дель Торо "Карнивал Роу"

Прекрасное: сервис Amazon Prime показал на Comic Con в Сан-Диего два официальных видеопролога своего предстоящего мрачного фэнтезийного сериала "Карнивал Роу".

Действие шоу, пока заявленного как мини-сериал, развернется в аналоге викторианского Лондона, где бок о бок обитают люди и фантастические существа - беженцы из раздираемой войной фантастической вселенной. При этом первые не особо рады вторым. Что в какой-то момент приводит к неприятнейшим событиям, грозящим окончательно сломать хрупкий мир.

В главных ролях - Орландо Блум, который сыграл детектива Райкрофта Филострата, и Кара Делевинь - в роли его возлюбленной, феи Виньетты Стоунмосс. Представленные трейлеры рассказывают их историю от лица каждого из героев.

В других ролях: Тэмзин Мёрчант, Дэвид Гяси, Вадж Али, Лиэнн Бест, Мейв Дермоди.

Режиссеры - Пол МакГиган ("Шерлок", "Кислотный дом"), Джон Эмиел ("Водолей", "Марко Поло", "Тюдоры", "Борджиа"), Энди Годдард ("Доктор Кто", "Аббатство Даунтон"), Анна Фёрстер ("Другой мир: Войны крови").

Автор идеи сериала, сосценарист и сопродюсер - Гильермо дель Торо.

Премьера восьмисерийного сезона - 30 августа.