АвтоВАЗ рассказал о преимуществах "автомата" Lada Xray Cross

Волжский автогигант выпустил подробное видео под названием "Автоматическая трансмиссия Lada Xray Cross". Ролик посвящён бесступенчатой автоматической трансмиссии (именно так её называют на заводе) - принципиально новой для Lada коробке передач. Впрочем, все остальные называют ее вариатором или CVT.

За неполные 9 минут Стас Березий, специалист пресс-центра АвтоВАЗа, успевает рассказать обо всех преимуществах Jatco JF015E. Сам ролик разделён на следующие разделы: особенности конструкции, надёжность, эффективность и экономичность, адаптация к российским условиям, принцип работы, комфорт и динамика автомобиля, техническое обслуживание, возможности автомобиля, заключение.

Бесступенчатая трансмиссия Jatco JF015E устанавливается на другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. Отличительная особенность агрегата - в конструкции коробки, помимо клиноременной передачи, работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. Можно сказать, что "смесь" механики и автомата. От каждой технологии взяли понемногу, чтобы получить сплав надежности и экономичности. По сравнению с классическими автоматическими коробками передач, бесступенчатая трансмиссия обеспечивает более плавный и динамичный разгон (без рывков и провалов), значительно экономичнее и тише.

Кроме того, данный тип трансмиссии имеет функцию имитации ручного режима переключения передач - это облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

АвтоВАЗ заявляет, что автоматическая трансмиссия - это "комфортное и уверенное движение по всем типам дорог. У Lada Xray Cross с новой коробкой передач две педали: газ и тормоз. Управление удобно и интуитивно - автомобиль ускоряется плавно, без малейших рывков, сохраняя при этом отличную топливную экономичность".

Ресурс Jatco JF015E составляет минимум 250 000 км пробега, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 000 км или чаще), очистке теплообменника и бережной эксплуатации (коробка не любит агрессивного штурма бордюров). До первого ремонта машины спокойно ходят 100-150 тысяч километров. Вариатор давно избавился от детских болезней - не боится низких температур, длительных пробуксовок и тяжелых нагрузок.

Новая автоматическая трансмиссия на Lada Xray Cross работает в паре с двигателем Renault H4Mk (он же Nissan HR16). Мощность мотора составляет 114 л.с., крутящий момент 152 Нм. Диапазон передаточных отношений Jatco JF015E - от 3,873 до 0,532, главная пара - 3,882:1. При этом ни снаряженная масса, ни дорожный просвет в 215 мм не изменились. В итоге разгоняется Xray Cross АТ до 100 км/ч за 12,8 сек., максимальная скорость составляет 162 км/ч.

В конце видео Березий отметил: "Собственно, мы водители хотим немногого - это комфорт, экономичность и уверенное движение. Пожалуй, наилучшее сочетание этих качеств в новой бесступенчатой автоматической коробке для Lada Xray Cross".

Напомним, до конца года новая связка двигателя и коробки появится на обычном Xray и семействе Lada Vesta.

Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ проследит за продажами Lada Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией.