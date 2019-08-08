Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport 11:04
Видео: угонщик попытался скрыться от полиции в океанских волнах 10:35
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, Sandero станет кроссовером 10:01
Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя 09:00
08.08.2019 12:05
Рубрика: Легковые авто

Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта

Текст: Евгений Костин
Фото: www.nhtsa.gov Фото: www.nhtsa.gov
Фото: www.nhtsa.gov

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) выступило с резкой критикой в отношении рекламы Tesla Model 3 и требованием прекратить позиционировать модель, в качестве автомобиля "с самой низкой вероятностью получения травм в ходе аварии среди всех транспортных средств, испытанных национальным управлением".

Именно так Tesla интерпретировала данные испытаний на безопасность Model 3, по итогам которых NHTSA поставило автомобилю 5 звёзд из пяти возможных. Адвокаты компании не согласны с выставленной претензией и не считают, что своей рекламой вводят покупателя в заблуждение.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Tesla сделала классный подарок, но разозлила своих клиентов

Интересно, что это не первый раз, когда Tesla так фривольно обошлась с подачей результатов испытаний NHTSA. В августе 2013 года краш-тест проходил Tesla Model S. Седан получил максимальные 5 звёзд, но в пресс-релизе Tesla было заявлено, что оценка составляет 5.4 звезды. Это объяснялось тем, что NHTSA не ставит оценки выше пяти, но предоставляет данные по общему показателю безопасности транспортного средства, где и была цифра 5.4. Напомним, что тогда же Tesla Model S удалось во время теста по имитации сдавливания крыши, сломать оборудование, выполняющее функции пресса.

Стоит подчеркнуть, что в NHTSA не умаляют достоинств автомобилей Tesla, а лишь настаивают на конкретной подаче результатов краш-тестов.

Ранее "РГ" сообщала, что у Tesla в скором времени появится новая модель - пикап, который сделает линейку автомобилей компании ещё сексуальнее.

Автосалон заплатит 20 миллионов за неисправную Tesla
Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя
#Tesla