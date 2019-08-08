Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) выступило с резкой критикой в отношении рекламы Tesla Model 3 и требованием прекратить позиционировать модель, в качестве автомобиля "с самой низкой вероятностью получения травм в ходе аварии среди всех транспортных средств, испытанных национальным управлением".

Именно так Tesla интерпретировала данные испытаний на безопасность Model 3, по итогам которых NHTSA поставило автомобилю 5 звёзд из пяти возможных. Адвокаты компании не согласны с выставленной претензией и не считают, что своей рекламой вводят покупателя в заблуждение.

Интересно, что это не первый раз, когда Tesla так фривольно обошлась с подачей результатов испытаний NHTSA. В августе 2013 года краш-тест проходил Tesla Model S. Седан получил максимальные 5 звёзд, но в пресс-релизе Tesla было заявлено, что оценка составляет 5.4 звезды. Это объяснялось тем, что NHTSA не ставит оценки выше пяти, но предоставляет данные по общему показателю безопасности транспортного средства, где и была цифра 5.4. Напомним, что тогда же Tesla Model S удалось во время теста по имитации сдавливания крыши, сломать оборудование, выполняющее функции пресса.

Стоит подчеркнуть, что в NHTSA не умаляют достоинств автомобилей Tesla, а лишь настаивают на конкретной подаче результатов краш-тестов.

Ранее "РГ" сообщала, что у Tesla в скором времени появится новая модель - пикап, который сделает линейку автомобилей компании ещё сексуальнее.