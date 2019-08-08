В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад

В Польше археологи из Гданьского университета при проведении исследовательских работ в монастырской церкви Святого апостола Андрея Первозванного обнаружили большую керамическую кружку, полную серебряных монет XVII века.

Об открытии рассказывает The First News. Состоящий почти из одной тысячи серебряных монет клад был обнаружен в городе Барчево на севере польской провинции Вармия.

Археологи обнаружили его при обследовании церкви Святого апостола Андрея Первозванного. Сначала команда во главе с Аркадиушем Коперкевичем из Гданьского университета наткнулась на гробницу при раскопках в алтарной части.

Кстати, первоначально храм был построен в конце XIV века Тевтонским рыцарским орденом. Рядом располагался монастырь бернардинцев. Впрочем, анализ показал, что монеты были отчеканены гораздо позже.

В основном это оказались польские монеты номиналом в один, полтора, три и шесть грошей. Они украшены портретом короля Сигизмунда III, который правил с 1587 по 1632 годы.

В кружке также находились литовские монеты и прусские шиллинги, выпущенные для принца Георга Вильгельма Гогенцоллерна, который был феодалом Польши.

Коперкевич предполагает, что монахи-бернардинцы сами спрятали монеты. В XVII веке этот монастырь процветал. В тот период времени провинциальные епископы щедро выделяли этому монастырю значительные "субсидии".

Следы на монетах указывают на то, что они находились в обращении в течение длительного времени до того, как были спрятаны.