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08.08.2019 21:20
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции

Текст: Владимир Кузьмин (Чолпон-Ата)
Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, было бы плохо, если последние события в стране привели её к экономической нестабильности.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава правительства прилетел на озеро Иссык-Куль, где в пятницу пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Пока самолет премьера находился в воздухе, стало известно, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался правоохранительным органам, которые в течение нескольких дней предпринимали попытки штурма его резиденции для задержания.

Фото: БЕЛТА
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"Очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала, - заявил Медведев по прилету, - и было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране". Это ударит по огромному количеству людей, которые живут в стране, и по евразийскому проекту, добавил он.

Премьер выразил надежду, что все дальнейшие процедуры вокруг Атамбаева будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства - и уголовного, и уголовно-процессуального, и Конституции.

- В любом случае мы рассчитываем на то, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения евразийского Совета глав правительств, - заключил он.

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