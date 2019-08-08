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08.08.2019 12:45
Рубрика: Культура

В британском колледже нашли древнее скрытое кладбище

Текст: Денис Передельский
Фото: Archaeology Wales Фото: Archaeology Wales
Фото: Archaeology Wales

В Великобритании археологи при раскопках на территории кампуса колледжа в Уэльсе обнаружили множество скелетов и артефактов, возраст которых достигает 1600 лет.

Как сообщает Live Science, останки людей раннего средневековья были обнаружены на скрытом кладбище, о котором забыли еще много веков назад. Раскопки были проведены на территории кампуса колледжа Coleg Menai в Англси.

Фото: Francisco Estrada-Belli, PACUNAM & Tulane University
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В этом месте ведется строительство дороги, которая свяжет кампус с автомагистралью. В 2016 году здесь были обнаружены останки 54 человек, относящихся к раннему средневековью. Они жили и умерли в период с IV по VIII век.

Затем, в 2017 году, неподалеку от нового корпуса колледжа были обнаружены скелеты еще 32 человек. Кости и ритуальные предметы из этих захоронений датируются периодом от 400 до 700 годов нашей эры.

Анализ останков удивил ученых. Выяснилось, что все они были не местными жителями. Вероятно, они прибыли сюда со всей Европы. Химический анализ скелетов позволил проследить путь этих людей, который увел в западную Великобританию, Скандинавию и Испанию.

"Щелочь, содержащаяся в земле на кладбище, помогла хорошо сохранить останки, - говорит археолог Ирен Гарсия-Ровира. - Некоторые из этих людей умерли, когда им было за сорок лет. По сегодняшним меркам они могут показаться молодыми, но в то время достижение такого возраста впечатляло".

Археологи также обнаружили римскую монету и декоративную брошь. На одной стороне монеты выбит профиль императора Антонина Пия, правившего Римом со 138 по 161 годы нашей эры.

Что касается броши, то она относится к раннему средневековью. Вероятно, это была семейная реликвия, намеренно помещенная в могилу.

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