В Греции обнаружили давно забытую скульптуру Александра Македонского

В Греции сотрудники Археологического музея Верии в Македонии обнаружили в запасниках давно забытую мраморную голову от скульптуры Александра Великого.

Как сообщает The History Blog, считавшаяся давно утраченной мраморная голова Александра Македонского была обнаружена в углу музейного хранилища. Она была спрятана между ящиками, ее покрывал толстый слой пыли.

Сообщается, что этот фрагмент древней скульптуры эпохи эллинизма и так пострадал от многовекового грубого обращения. Он был обнаружен в 1970-х годах в куче щебня недалеко от города Верия. Оказалось, что голова Александра много веков назад была использована в качестве обычного строительного камня.

Несмотря на повреждения, сотрудники музея сразу узнали "львиную гриву волос, глаза мечтателя и невыразимый взгляд", столь характерные для иконографии Александра Македонского.

Теперь артефакт ожидает реставрация, после чего в 2020 году он будет выставлен в музее. Экспонату уже нашли место - его разместят рядом с головой Медузы Горгоны, изготовленной во II веке до н.э. Кстати, она тоже была обнаружена в строительном мусоре и, предположительно, использовалась при строительстве городской стены.

К слову, город Верия играл важную роль в македонском государстве. При династии Аргеадов (Филипп и его сын Александр Великий были пятым и четвертым до последнего царя этой династии), Верия была вторым по значимости городом после столицы - Пеллы.

Кстати, великолепная гробница Филиппа находится всего в 10 км к юго-востоку от центра этого города.