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Рубрика: Легковые авто

Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт журнала "За рулем" рассказал о том, какие факторы влияют на износ двигателя. Практика показывает, что мотор автомобилей, работающих в такси, служит дольше. Все дело в том, что у таксистов "холодных пусков" двигателя значительно меньше, чем у рядового автомобилиста.

Фото: Пресс-служба Joylong.
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Каждый холодный пуск, особенно при минусовой температуре, вызывает повышенный износ двигателя.

При сравнимых пробегах таксист совершает намного меньше таких пусков, чем среднестатистический владелец. У таксомотора может быть более высокое фактическое количество моточасов, но в условиях города оно будет не сильно отличаться от показателей обычной машины.

Ранее сообщалось, что современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности. Журналисты провели серию сравнительных испытаний Vesta Sport с "двадцатилетним" седаном ВАЗ 21106, оснащенным 2-литровым бензиновым двигателем Opel мощностью 148 л.с. Старые "Жигули" не оставили Vesta Sport (она оснащается 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с) никаких шансов в "спарринге". 21106 с легкостью обошла своего современного оппонента.

Фото: Виктория Чернышева/РГ
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Кстати, не так давно "РГ" публиковала мнение аналитик авторынка Майка Резерфорда. Он заявил, что нынешние машины чрезвычайно надёжны, и поэтому автопроизводители терпят убытки. По словам специалиста, автомобили, выпущенные в период с 2000 по 2010 годы, долговечнее тех, что выпускались раньше, а владельцы таких машин зачастую не хотят сдавать их по программе утилизации, даже когда одометр отсчитал сто тысяч пройденных миль. Впрочем, 

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