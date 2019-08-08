Аварии с участием электросамокатов - уже не редкость для столицы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За 5 месяцев 2019 года пользователи малого электротранспорта совершили только в Москве 46 аварий, в которых погиб один человек.

"Сегодня электросамокаты стали доступны практически любой категории российских граждан, этот рынок насыщен любыми моделями любой ценовой категории и качества, - прокомментировал "Российской газете" ситуацию доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. - В силу того, что это городской вид транспорта, подавляющее число инцидентов случается именно в городах. Характерной особенностью является то, что основными пользователями данного вида транспорта являются подростки и молодые люди".

Эксплуатируются такие виды транспорта, по словам эксперта, как правило, в парковых зонах, на тротуарах, на пешеходных и велосипедных дорожках. "В связи с этим неизбежен вопрос установления четких правил для передвижения подобных видов транспорта, скорость которых превышает 20-30 км в час. При отсутствии навыков вождения, нахождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, учитывая немалый вес изделий, подобные "торпеды" на наших улицах могут стать источниками повышенной опасности. При этом угрозе подвергается как здоровье пешеходов и особенно детей и лиц пожилого возраста, так и самих водителей электросамокатов в случае выезда на проезжую часть", - отметил Соловьев.

"В любом случае не стоит дожидаться трагедий и потом заниматься ситуационным законотворчеством, а лучше узреть эту проблему сегодня и не доводить до беды", - заключил эксперт.

Впрочем, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин недавно рассказал, что разработка нормативных актов, регламентирующих передвижения малого электротранспорта, уже ведется.