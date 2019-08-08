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08.08.2019 20:54
Рубрика: ПДД

Бесшумен и очень опасен

Эксперты призывают прописать правила для передвижения электросамокатов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 175 (7933)
Немецкие власти задумались о полном запрете употребления алкоголя для передвигающихся на электрических самокатах. В России пока речь не идет о подобном. Хотя о том, чтобы систематизировать передвижения заполонивших улицы наших городов сигвеев, гироскутеров, моноколес, электросамокатов и других электрических транспортных средств, дискуссия идет давно. Водители всех перечисленных современных устройств, напомним, до сих пор по российскому законодательству считаются пешеходами. Это несмотря на то что некоторые из них уже запросто развивают скорость до 85 км в час. Число аварий с участием таких ездоков в последнее время резко увеличилось. Это, естественно, связано с увеличением числа проданных и выдаваемых на прокат подобных транспортных средств.
Аварии с участием электросамокатов - уже не редкость для столицы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Аварии с участием электросамокатов - уже не редкость для столицы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Аварии с участием электросамокатов - уже не редкость для столицы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За 5 месяцев 2019 года пользователи малого электротранспорта совершили только в Москве 46 аварий, в которых погиб один человек.

"Сегодня электросамокаты стали доступны практически любой категории российских граждан, этот рынок насыщен любыми моделями любой ценовой категории и качества, - прокомментировал "Российской газете" ситуацию доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. - В силу того, что это городской вид транспорта, подавляющее число инцидентов случается именно в городах. Характерной особенностью является то, что основными пользователями данного вида транспорта являются подростки и молодые люди".

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Эксплуатируются такие виды транспорта, по словам эксперта, как правило, в парковых зонах, на тротуарах, на пешеходных и велосипедных дорожках. "В связи с этим неизбежен вопрос установления четких правил для передвижения подобных видов транспорта, скорость которых превышает 20-30 км в час. При отсутствии навыков вождения, нахождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, учитывая немалый вес изделий, подобные "торпеды" на наших улицах могут стать источниками повышенной опасности. При этом угрозе подвергается как здоровье пешеходов и особенно детей и лиц пожилого возраста, так и самих водителей электросамокатов в случае выезда на проезжую часть", - отметил Соловьев.

"В любом случае не стоит дожидаться трагедий и потом заниматься ситуационным законотворчеством, а лучше узреть эту проблему сегодня и не доводить до беды", - заключил эксперт.

Впрочем, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин недавно рассказал, что разработка нормативных актов, регламентирующих передвижения малого электротранспорта, уже ведется.

За рубежом пока нет единого подхода к регулированию электротранспорта.