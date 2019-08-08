Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

МВД предложило переформатировать бывшие посты ДПС в "зоны отдыха" 13:11
Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта 12:05
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport 11:04
Видео: угонщик попытался скрыться от полиции в океанских волнах 10:35
08.08.2019 12:24
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг анонсирует новый российский электромобиль

Текст: Роман Маркелов
Минпромторг вместе с крупнейшими автопроизводителями планирует в 2020 году анонсировать выпуск нового российского электромобиля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на VII Международном евразийском форуме такси, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota хочет захватить рынок электромобилей в Европе

Он уточнил, что речь идет об автопроизводителях, имеющих активы в России и обязательства перед российским правительством в глубокой локализации технологии.

Морозов также напомнил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta начнется в ближайшее время. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производство Zetta в Тольятти может стартовать до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.

В Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей