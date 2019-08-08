Минпромторг анонсирует новый российский электромобиль

Минпромторг вместе с крупнейшими автопроизводителями планирует в 2020 году анонсировать выпуск нового российского электромобиля.

Об этом заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на VII Международном евразийском форуме такси, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет об автопроизводителях, имеющих активы в России и обязательства перед российским правительством в глубокой локализации технологии.

Морозов также напомнил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta начнется в ближайшее время. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производство Zetta в Тольятти может стартовать до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.