Минпромторг анонсирует новый российский электромобиль

Минпромторг вместе с крупнейшими автопроизводителями планирует в 2020 году анонсировать выпуск нового российского электромобиля.
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Об этом заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на VII Международном евразийском форуме такси, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет об автопроизводителях, имеющих активы в России и обязательства перед российским правительством в глубокой локализации технологии.
Морозов также напомнил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta начнется в ближайшее время. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производство Zetta в Тольятти может стартовать до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.