МВД Киргизии начали розыск организаторов беспорядков в Бишкеке

В Киргизии правоохранители устанавливают личности причастных к организации беспорядков в Бишкеке и в пригородах.

"Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков", - заявила глава пресс-службы местного МВД Карима Аманкулова, которую цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что сторонники задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека. По некоторым оценкам, к национальному парламенту и администрации президента пришли около тысячи человек.

Толпа требует отставки действующего руководителя государства Сооронбая Жээнбекова. Стражи порядка стали разгонять митингующих, в ход пошли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ситуация в Киргизии обострилась после неоднократных попыток спецназа задержать Алмазбека Атамбаева и штурмом взять его резиденцию в селе Кой-Таш Чуйской области. В операции были задействованы несколько тысяч милиционеров и бойцов спецподразделений.

В итоге 8 августа бывший глава страны сам сдался властям. После ареста Атамбаева доставили сначала в главное следственное управление МВД республики для проведения допроса. Некоторое время спустя его перевели в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Количество пострадавших в результате событий в Киргизии возросло до 98 человек, из которых 83 направлены на амбулаторное лечение.