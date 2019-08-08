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08.08.2019 20:30
Рубрика: В мире

Начался разгон сторонников Атамбаева в Бишкеке

Текст: Александр Ленин

Сторонники задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека. По некоторым данным, к зданиям национального парламента и администрации президента страны пришли около тысячи человек, передает ТАСС. Толпа требует отставки действующего главы республики Сооронбая Жээнбекова. Правоохранители начали разгонять митингующих. Силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям после продолжительных переговоров. Спецназ почти сутки пытался штурмом взять его резиденцию в селе Кой-Таш Чуйской области.

В операции были задействованы несколько тысяч милиционеров и бойцов спецподразделений. Действиями стражей порядка на месте руководил лично глава местного МВД генерал-майор Кашкар Джунушалиев.

После задержания Атамбаев в сопровождении своих советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой был доставлен в главное следственное управление МВД республики для проведения допроса, после чего его перевели в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Количество пострадавших в результате событий с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 98 человек, из которых 83 направлены на амбулаторное лечение.

В мире экс-СССР Киргизия
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