В Западной Македонии обнаружена 2000-летняя нетронутая гробница

Греческие археологи обнаружили в районе Мавропиги в регионе Козани в Западной Македонии неповрежденную гробницу, датируемую I веком до нашей эры.

Как сообщает Greek Reporter, об открытии объявил местный департамент по делам древностей.

Нетронутое захоронение было обнаружено при раскопках на лигнитовом руднике близ современного населенного пункта Мавропиги.

Гробница находилась под фундаментом частично снесенного дома. В захоронении были обнаружены останки человека и ритуальные артефакты, датируемые концом I века до нашей эры.

В частности, был найден фрагментарно сохранившийся бронзовый саркофаг. Ученые отмечают, что он уникален для Северной Греции. Раскопки будут продолжены.

В заявлении археологов отмечено, что на территории Западной Македонии находится много исторических объектов. Однако открытие совершенно неповрежденной гробницы - явление уникальное для всей Греции.