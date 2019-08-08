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08.08.2019 13:04
Рубрика: Культура

В Западной Македонии обнаружена 2000-летняя нетронутая гробница

Текст: Денис Передельский
Фото: Kathimerini.gr Фото: Kathimerini.gr
Фото: Kathimerini.gr

Греческие археологи обнаружили в районе Мавропиги в регионе Козани в Западной Македонии неповрежденную гробницу, датируемую I веком до нашей эры.

Как сообщает Greek Reporter, об открытии объявил местный департамент по делам древностей.

Фото: Archaeology Wales
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Нетронутое захоронение было обнаружено при раскопках на лигнитовом руднике близ современного населенного пункта Мавропиги.

Гробница находилась под фундаментом частично снесенного дома. В захоронении были обнаружены останки человека и ритуальные артефакты, датируемые концом I века до нашей эры.

В частности, был найден фрагментарно сохранившийся бронзовый саркофаг. Ученые отмечают, что он уникален для Северной Греции. Раскопки будут продолжены.

В заявлении археологов отмечено, что на территории Западной Македонии находится много исторических объектов. Однако открытие совершенно неповрежденной гробницы - явление уникальное для всей Греции.

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