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08.08.2019 20:55
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Supra стартует на российском рынке

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota объявила о том, что новая Supra стартует на российском рынке уже завтра - 9 августа. Познакомиться с легендарным спорткупе можно будет в 13 дилерских шоурумах марки. 

Специально для потенциальных покупателей в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону - будут организованы тест-драйвы на гоночных трассах.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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Новая Supra станет первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR - Gazoo Racing. Модельный ряд Toyota Gazoo Racing включает две линейки - GR и GR-Sport. Если модели GR являются истинно спортивными, то автомобили серии GR-Sport - более массовыми. При этом запуск нескольких моделей линейки Toyota GR-Sport на российском рынке намечен на 2020 год.

В честь возвращения Supra на рынок после 17-летнего отсутствия было выпущено 90 специальных экземпляров модели (A90 Edition), только три из которых предназначены для РФ.

Коллекционная версия A90 Edition получит эксклюзивную окраску кузова серой матовой эмалью Matt Storm Grey, чёрные кованые колёсные диски и красный кожаный салон.

Под капотом новой Toyota Supra установлена 3-литровая рядная "шестёрка" - с двухпоточным турбонагнетателем, непосредственным впрыском топлива и системой изменяемых фаз. Отдача мотора, с которым состыкован 8-диапазонный автомат, - 340 л.с. и 500 Нм. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 4,3 секунды, ограничение максимальной скорости - 250 км/ч.

Фото: Пресс-служба Daihatsu
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Особое внимание производитель уделил управляемости автомобиля и устойчивости в поворотах. Колесная база составляет 2 470 мм, а соотношение этой величины к колее - 1,55. Это один из самых маленьких показателей среди спортивных автомобилей массового производства, что как раз и позволяет уверенно выполнять повороты на большой скорости. Вес между передней и задней осями спорткупе распределен в пропорции 50 на 50, что также повышает устойчивость. Стоимость Toyota Supra составляет 5 534 000 рублей.

Ранее сообщалось, что лимитированная версия спорткара Supra A90 Edition разошлась в России за рекордный срок. Покупатели забронировали автомобили онлайн и внесли предоплату в течение четырех часов с момента старта предзаказов. 

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#Toyota