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08.08.2019 10:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Logan покажут в 2020 году, Sandero станет кроссовером

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Ресурс Auto Segredos опубликовал подробности о новом поколении Renault Logan и Sandero и примерных сроках выхода этих моделей. Некоторым рынкам придётся ждать ещё долго.

Renault Logan следующей генерации получил внутрикорпоративный индекс XJI, Sandero - XJF. Sandero Stepway назвали проще - B-Cross. Ранее главный дизайнер французской марки Лоренс ван ден Акер сообщал, что "бюджетники" переедут на новую платформу. И предположительно это будет CMF. Однако здесь есть один интересный момент - у "тележки" CMF есть две версии: CMF-B, на которой скроен популярный в Индии высокий хэтч Kwid, и CMF-A, на которой создан новый Clio. Во всяком случае это значит только одно - с пресловутой B0 будет покончено.

Фото: скриншот с www.youtube.com
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах "автомата" Lada Xray Cross

Но не в случае с Lada. Напомним, B0 лежит в основе Largus и Xray. Если Renault и в России перейдёт на CMF, то снизится процент унификации, и Альянс будет вынужден смириться с финансовой нестабильностью в этот переходный период. Как будет развиваться ситуация в нашей стране - большая загадка, ответ на которую могут знать только менеджеры, знакомые со стратегией планирования модельного ряда и инвестиционными планами компании.

Что касается дизайна, то южноамериканские коллеги уверены: Sandero получит схожие с новым Clio решения. Причём новый Sandero Stepway больше не будет просто приподнятой версией хэтчбека с защитными накладками. Модель должна стать полноценным кроссовером, чтобы составить конкуренцию "паркетнику" на базе Polo, который могут назвать T-Cross.

Дебют новых Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится в Европе в 2020-2021 годах. В 2020-ом очевидной площадкой для премьеры седана и хэтчбека выглядит автосалон в Париже в октябре, ну а новый кроссовер можно показать через год на Женевском моторшоу в марте. В Южной Америке новинок придётся ждать до 2022 года. И нам, скорее всего, тоже.

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#Renault