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Рубрика: В мире

Помпео: Стратегия США в отношении КНДР не изменилась

Фото: AP Photo/Salvador Melendez Фото: AP Photo/Salvador Melendez
Фото: AP Photo/Salvador Melendez

Стратегия Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи не изменилась, несмотря на ряд ракетных пусков, проведенных КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что Вашингтон намерен вернуться к переговорам по денуклеаризации.

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"Наши усилия направлены на достижение полной и бесповоротной денуклеаризации Корейского полуострова. Надеемся, что в ближайшие недели мы вернемся за стол переговоров", - цитирует РИА Новости выступление Помпео.

Он также отметил, что США наблюдают за действиями властей Северной Кореи. "Очевидно, что тесты ядерного оружия не имели место, ракеты дальнего действия не были запущены - это две хорошие вещи", - подчеркнул госсекретарь. Он отметил, что сейчас важно работать над реализацией того, о чем лидеры США и КНДР договорились в июне прошлого года в Сингапуре.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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Об очередных ракетных испытаниях Северной Кореи, стало известно во вторник. Комитет начальников штабов Республики Корея утверждает, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности. Они были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что эти запуски стали предупреждением Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
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