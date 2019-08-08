Байкеры из Японии поехали по России на мотоциклах "Урал"

Во Владивостоке стартовал японо-российский мотопробег на мотоциклах "Урал" с коляской. В нем принимают участие байкеры из Японии Масару Хориучи и Кэйсукэ Хотта, а также россиянин Владислав Вольхин.

Предполагается, что за девять дней они объедут окрестности столицы Дальнего Востока, посетят мыс Гамова и заповедник "Земля Леопарда". Завершится пробег на острове Русский.

Как сообщает издание lrnc.cc, участники мотопробега уверены в надежности и проходимости своих мотоциклов и переживают лишь, что не смогут постоянно пользоваться интернетом и вести электронный дневник экспедиции в социальных сетях. Мотоциклы "Урал" стали легендой в стране Восходящего Солнца и пользуются большой популярностью из-за брутального внешнего вида, повышенной проходимости и надежности. Как рассказал Масару Хориучи, мотоцикл Ural Gear Up им был приобретен в 2015 году. За это время мотоцикл прошел по Японии 75 тысяч километров.

По словам организаторов экспедиции, российские "Уралы" стоят в Японии довольно дорого - до 22 тысяч долларов США. Техника японской сборки - 15 тысяч долларов. Для реализации российских мотоциклов создана компания, которая намерена реализовать в нынешнем году около ста "Уралов", тогда как шесть лет назад было продано всего 18 экземпляров.

Кстати

Довольно популярен российский "Урал" и в США. В 2011-м году появились фотографии Брэда Питта, который ехал за продуктами на российском мотоцикле с коляской вместе с сыном. Владеет "Уралом" и актер Юэн МакГрегор, а также другие голливудские звезды.

С учетом популярности Ирбитский мотоциклетный завод стал выпускать ограниченные серии "Уралов". Так, в 2009 году в единственном экземпляре был выпущен мотоцикл под название "Гжель Сахара", который расписан под Гжель. В 2015 году ИМЗ порадовал поклонников "Звездных войн" мотоциклом Dark Force. Как следствие, "Урал" получил практически полностью черную окраску деталей, включая логотипы, а также компоненты силовой установки и выхлопной системы.