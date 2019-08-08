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08.08.2019 08:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске будут судить педагога, показавшего детям фильм ужасов

Текст: Наталья Граф (Омск)
Прокуратура Центрального округа направила в суд административное дело, возбужденное в отношении педагога летней школы. Учительница показала воспитанникам фильм ужасов "Кукла".
Фото: Сергей Михеев/РГ
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- В отношении педагога, допустившего нарушение требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Омской области.

Напомним, инцидент произошел в Многопрофильной академии непрерывного образования, организовавшей летний лингвистический клуб для детей в возрасте от 8 до 14 лет. Ребятишки должны были посетить музей, но экскурсия сорвалась из-за непогоды. Тогда педагог собрала воспитанников в актовом зале и включила им кино, оказавшееся фильмом ужасов. Вечером одна из девочек пожаловалась маме на то, что не может заснуть. Ребенок рассказал, что им показывали странное кино и ей теперь очень страшно. Возмущенный отец девочки сообщил о произошедшем в социальных сетях и забрал дочку из лагеря.

Руководитель учреждения Владимир Гам пояснил "РГ", что учительница совершенно случайно выбрала из базы фильм "Кукла", не обратив внимания на возрастные ограничения. Педагогу летней школы объявили выговор и лишили премии. Однако уладить конфликт с родителями м у администрации заведения не получилось.

В Многопрофильной академии непрерывного образования прошли проверки с участием специалистов министерства образования региона и Управления Роспотребнадзора. Помимо требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в учреждении были выявлены нарушения законодательства об образовании, о правах потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что работающие с детьми педагоги не прошли медицинские осмотры.

- В отношении организации также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ -"Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщает прокуратура.

Ректору академии внесено представление.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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