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08.08.2019 18:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки

Текст: Елена Мелихова

Столичные врачи планируют установить протез на правую руку девочке из Ингушетии, над которой издевались родственники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Омбудсмен рассказала о состоянии ингушской девочки после операции

По словам доктора Рошаля, операцию по ампутации фрагмента конечности ребенок перенес хорошо. Доктора сделали все для того, чтобы сохранить руку, но часть тканей омертвела.

Напомним, семилетняя ингушская девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с множеством травм, ожогов и порезов. При обследовании у нее также были выявлены старые переломы ребер и травма позвоночника. Одну руку ребенку удалось сохранить благодаря своевременно проведенной операции на сосудах.

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