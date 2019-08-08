Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки

Столичные врачи планируют установить протез на правую руку девочке из Ингушетии, над которой издевались родственники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По словам доктора Рошаля, операцию по ампутации фрагмента конечности ребенок перенес хорошо. Доктора сделали все для того, чтобы сохранить руку, но часть тканей омертвела.

Напомним, семилетняя ингушская девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с множеством травм, ожогов и порезов. При обследовании у нее также были выявлены старые переломы ребер и травма позвоночника. Одну руку ребенку удалось сохранить благодаря своевременно проведенной операции на сосудах.