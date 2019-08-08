Омбудсмен рассказала о состоянии ингушской девочки после операции

После ампутации части руки состояние семилетней девочки из Ингушетии нормальное. Об этом "РГ" рассказала детский омбудсмен по республике Зарема Чахкиева.

- Она чувствует себя хорошо. Просит кушать, сладости, со всеми общается, - сообщила Чахкиева.

По ее словам, пациентку долго готовили к операции. С первого дня, как она попала в НИИ детской хирургии и травматологии с многочисленными травмами и ожогами, нанесенными родной тетей, с девочкой работал психолог. После принятия врачебным консилиумом трудного решения о необходимости ампутации части правой руки, сильно пострадавшей от жестоких побоев, на Зарему Чахкиеву было оформлено опекунство на девочку на три месяца. Чтобы она могла дать согласие на проведение необходимой операции.

- Это был трудный шаг для меня. Но такое решение приняли лучше врачи страны, которые с самого начала боролись за сохранение каждого миллиметра руки ребенка, - говорит детский омбудсмен.

После операции Зарема Чахкиева навестила девочку в палате. В будущем будет решаться вопрос о протезировании конечности ребенка.