Пять пострадавших в ДТП в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии

Пять человек, пострадавших во время крупной аварии под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в администрации города-героя.

ДТП произошло вчера около 10 часов вечера на трассе А-146 у поселка Верхнебаканского. В результате столкновения в обрыв упали пассажирский автобус, в котором находился 41 человек, и "Фольксваген-Таурег", где были шестеро. Трое пассажиров из иномарки погибли. В больницу госпитализировали 44 человека.

Как ранее сообщал минздрав региона, 13 пострадавшим сделали экстренные операции, троих отправили на реанимобилях в Краснодарскую краевую больницу. Среди пяти пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, один ребенок, он в крайне тяжелом состоянии. Как только будет возможность, его отправят вертолетом санавиации в детскую краевую больницу.

В администрации Новороссийска добавили, что всем родственникам погибших и пострадавших окажут все необходимую помощь.