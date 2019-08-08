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08.08.2019 08:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять пострадавших в ДТП в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Пять человек, пострадавших во время крупной аварии под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в администрации города-героя.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Новороссийском

ДТП произошло вчера около 10 часов вечера на трассе А-146 у поселка Верхнебаканского. В результате столкновения в обрыв упали пассажирский автобус, в котором находился 41 человек, и "Фольксваген-Таурег", где были шестеро. Трое пассажиров из иномарки погибли. В больницу госпитализировали 44 человека.

Как ранее сообщал минздрав региона, 13 пострадавшим сделали экстренные операции, троих отправили на реанимобилях в Краснодарскую краевую больницу. Среди пяти пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, один ребенок, он в крайне тяжелом состоянии. Как только будет возможность, его отправят вертолетом санавиации в детскую краевую больницу.

В администрации Новороссийска добавили, что всем родственникам погибших и пострадавших окажут все необходимую помощь.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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