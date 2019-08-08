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08.08.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму у зоофотографа изъяли 3,2 миллиона рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь) , Анна Катаева (Судак)
Фото: Пресс-служба МВД Республики Крым Фото: Пресс-служба МВД Республики Крым
Фото: Пресс-служба МВД Республики Крым

МВД Крыма сообщило подробности расследования уголовного дела, возбужденного по факту драки с участием зоофотографов у стен Генуэзской крепости в Судаке в конце июля.

Фото: Анна Катаева
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Как сообщила пресс-служба ведомства, после инцидента проведены четыре обыска в домовладениях фотографов, которых подозревают в незаконной организации предоставления фотоуслуг на территории Судака. У одного из них изъята фото и мобильная техника, а также порядка 3,2 миллиона рублей. Полиция предполагает, что деньги добыты противоправным путем.

Сам фотограф Михаил Поляков, у которого прошли обыски, считает, что его и коллег "назначили виновными" и "козлами отпущения" за всех дельцов, которые действительно наживаются на здоровье и жизни пернатых и лохматых "фотомоделей".

- Забрали мой мобильный и три старых телефона, фотоаппараты и все семейные деньги - жить не на что теперь, - рассказал Михаил. - Даже детей в школу не на что собрать. У меня было 3,2 миллиона рублей - я хотел квартиру купить, все годы откладывал. Две тысячи оставили жене и все.

Фото: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
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Предприниматели, у которых прошли обыски в рамках расследуемого уголовного дела, считают, что стали жертвами травли, хотя они не участвовали в драке, не нарушают закон, честно платят налоги и не позволяют себе жестко относиться к животным.

По версии полиции, отдел дознания ОМВД России по Судаку возбудил уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Кроме того, с участием сотрудников Минэкологии РК у одного из граждан изъята занесенная в Красную книгу Крыма птица - курганник Канюк. Птица помещена в специализированное учреждение, где о ней позаботятся до принятия законного решения по уголовному делу.

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